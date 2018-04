Bianca Balti innamorata e il mistero del video Alessandro Preziosi | baci

Bianca Balti festeggia il suo compleanno in California : Bianca Balti sui social annuncia”It’s my Birthday”, mentre “mangia con gli occhi” la sua torta al cioccolato seduta sul divano con le lunghe gambe in primo piano. La modella che nell’agosto dello scorso anno ha sposato Matthew McRae, il padre della sua seconda figlia, e poi ne ha cancellato le tracce sui social, si gode la sua giornata di festa in compagnia di un uomo (di cui mostra solo le gambe) e poi della ...

Bianca Balti e un uomo misterioso/ Il compleanno della splendida modella 34enne : Bianca Balti e un uomo misterioso: il compleanno della splendida modella 34enne. L’indossatrice lodigiana, ha festeggiato nella giornata di ieri insieme ad una nuova fiamma?(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 13:38:00 GMT)

Ex marito di Bianca Balti assolto per avere diffuso foto hot : Per Christian Lucidi, ex marito di Bianca Balti, è arrivata una assoluzione piena. Secondo il giudice monocratico della prima sezione di piazzale Clodio 'non sussiste' il fatto per cui l'uomo era al ...

