Bianca Atzei attaccata da Filippo Nardi all’Isola dei Famosi

lanostratv

: RT @battigiulia: Le crisi esistenziali di Bianca Atzei alle23.48 pero no dai #isola - portamiviia : RT @battigiulia: Le crisi esistenziali di Bianca Atzei alle23.48 pero no dai #isola - marcprovacitu : Bianca Atzei sta pensando a quando riattaccare a piangere lacrime secche #isola - zaynsmjles : RT @tuttobenissimo: Potete chiudere l'audio a Bianca Atzei? #Isola -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) L’Isola:piange in diretta e vienedaera stata isolata dal resto del gruppo durante la puntata di stasera dell’Isola deiquando improvvisamente è scoppiata a piangere senza un apparente motivo. Ancheè voluto intervenire commentando con disprezzo le lacrime della cantate. Ma andiamo con ordine. Alessia Marcuzzi in studio ha pensato che le lacrime fossero dovute alla sorpresa che stava per vivere, ma la verità che ha spiazzato tutti era palesemente un’altra.infatti singhiozzando ha chiesto scusa e ha aggiunto che ha capito di non essere adatta per questo tipo di reality, in quanto lei aveva accettato di partecipare per affrontare alcune cose irrisolte della sua vita privata, e non per discutere dalla mattina alla sera. La cantante piangendo ha spiegato che lei ha proprio sbagliato posto dove poter ...