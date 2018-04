Berlusconi teme di restare isolato | Tajani per il rilancio | i nodi di FI

M5s - la base si interroga sul Governo ma teme Berlusconi : Un possibile accordo con il centrodestra, compreso Silvio Berlusconi , fa discutere non poco la base del Movimento 5 stelle. Luigi Di Maio ha già presentato la sua squadra per Palazzo Chigi, e, in campagna elettorale e dopo, ha a gran voce spiegato che non farà alleanze ma, in mancanza di numeri, lancerà un appello pubblico per verificare se ci siano margini per una convergenza sui temi. Scorrendo la pagina Facebook di Di ...

Berlusconi al seggio : Code? Teme che qualcosa non riesca : È in via Scorsati a Milano che Silvio Berlusconi voterà oggi, per le elezioni politiche e per la scelta della nuova amministrazione regionale. L'ex premier è arrivato al seggio dopo mezzogiorno e ha parlato con il giornalisti, preoccupato per le code che si sono verificate durante la mattina.Berlusconi Teme "che ci possa essere una situazione, di qui o di là, in cui ci siano persone che non arrivino a votare". E per questo ...