Bergamo | sparatoria in una sala slot | due morti

Bergamo : sparatoria a Caravaggio - feriti : Milano, 4 apr. (AdnKronos) – sparatoria a Caravaggio , in provincia di Bergamo , all'interno di una sala slot. Ci sarebbero feriti , sicuramente più di uno, secondo le prime informazioni dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari del comando di Treviglio insieme alle ambulanze.

Bergamo - sparatoria durante una rapina in una sala slot : due morti : Due persone sono morte nel conflitto a fuoco scaturito durante una rapina in una sala slot machine a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Sul posto sono giunti i carabinieri, alcune squadre del 118 e ...