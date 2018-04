Bergamo | sparatoria a Caravaggio | feriti

Bergamo - sparatoria in una sala slot : due morti : È di due persone morte il bilancio della sparatoria avvenuta questa sera alla sala slot Gold Cherry di Caravaggio, vicino a Bergamo . Le vittime sono un uomo e una donna: i soccorsi...

Bergamo - sparatoria durante una rapina in una sala slot : due morti : Due persone sono morte nel conflitto a fuoco scaturito durante una rapina in una sala slot machine a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Sul posto sono giunti i carabinieri, alcune squadre del 118 e ...