Bergamo | rapina con 2 morti in sala slot Caravaggio | ultime notizie | forse delitto

Bergamo - rapina con duplice omicidio in una sala slot di Caravaggio : ammazzati a colpi di pistola un uomo e una donna : Un uomo e una donna sono stati ammazzati a colpi di pistola in una sala slot di Caravaggio, in provincia di Bergamo, durante un tentativo di rapina. I malviventi sono fuggito a bordo di una Clio. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 18 lungo l’ex statale Padana Superiore, all’interno della sala Gold Cherry. Sul posto ci sono carabinieri e polizia, oltre al sostituto procuratore e al sindaco della cittadina del Bergamasco. Posti di ...

Bergamo - arrestato il figlio del procuratore di Brescia : “Ha rapinato un supermercato impugnando un mitra” : Una rapina impugnando una mitraglietta, poi la fuga a bordo di un’automobile intestata al padre. Che però di lavoro fa il procuratore capo di Brescia. Con quest’accusa i carabinieri hanno arrestato Gianmarco Buonanno, figlio di Tommaso, capo dell’ufficio inquirente Bresciano. Trentatré anni da compiere a marzo, il giovane è accusato di aver rapinato un supermercato a Rogno, provincia di Bergamo, mercoledì scorso verso ...