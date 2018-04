' Beppe Grillo nuovo presidente Rai' | Freccero

Rai - Freccero; vedo bene Beppe Grillo come nuovo presidente : Roma, 4 apr. , askanews, - Chi vedrebbe nuovo presidente Rai, tra quelli vicino alle due forze politiche che hanno vinto le elezioni? "Ve lo dico subito: Beppe Grillo". Ma non accetterà mai. "Perché ...

Rai - Freccero; vedo bene Beppe Grillo come nuovo presidente : Roma, 4 apr. , askanews, Chi vedrebbe nuovo presidente Rai, tra quelli vicino alle due forze politiche che hanno vinto le elezioni? 'Ve lo dico subito: Beppe Grillo'. Ma non accetterà mai. 'Perché no ...

Beppe Grillo : M55 nato per cambiare il Paese - non per lucro : Il Movimento 5 Stelle è nato dall'idea "di due persone di successo, che stavano benissimo e non avevano particolare necessità, come me e Casaleggio, ma solo per dare una mano al Paese. Ci abbiamo ...

Beppe Grillo : M55 nato per cambiare Paese - non per lucro : Il Movimento 5 Stelle è nato dall'idea "di due persone di successo, che stavano benissimo e non avevano particolare necessità, come me e Casaleggio, ma solo per dare una mano al Paese. Ci abbiamo ...

Beppe Grillo : 'M55 nato per cambiare Paese - non per lucro' : Non c'e' mai stato nessun rapporto economico tra il movimento e la Casaleggio associati . Il movimento non e' nato per scopo di lucro ma per migliorare il Paese. E chi lo criticava era contro il ...

Beppe Grillo : "Con M5s ci abbiamo rimesso - ma quale lucro" : "Non c'è mai stato nessun rapporto economico tra il movimento e la Casaleggio associati. Il movimento non è nato per scopo di lucro ma per migliorare il Paese. E chi lo criticava era contro il cambiamento. Mettetevelo in testa. Noi vogliamo cambiare il Paese". Lo ha detto Beppe Grillo rivolgendosi all'avvocato di Angelo Ferrillo, ex attivista 5 Stelle, querelato per diffamazione da Gianroberto Casaleggio. Grillo è andato in ...

Beppe Grillo in Tribunale ad Aversa per deporre come testimone : Beppe Grillo ha deposto come testimone ad Aversa , Caserta, al Tribunale di Napoli Nord nel processo per diffamazione attivato dalla querela di Gianroberto Casaleggio , deceduto nell'aprile 2016, ...

Cosa dice Beppe Grillo di Lega e M5s insieme al governo : E, visto che in fasi come queste, anche nella Terza Repubblica, le parole della politica vanno sempre passate al microscopio, sarà anche il caso di annotare che il leader leghista parla di premier '...

Cosa dice Beppe Grillo di Lega e M5s insieme al governo : A giudicare dalle parole di Beppe Grillo ("Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, il che è una cosa rara") quella tra M5s e Lega è una 'intesa amichevole' che funziona a gonfie vele. Fino, però, a quando si tocca il nodo Palazzo Chigi, a quanto pare. Sì, perché, galateo a parte, è la sostanza a segnare due pretese speculari. Tutti e due i ...

Beppe Grillo : «Salvini? Ci si può fidare di lui» | : Il sigillo del comico genovese sull’intesa: prima di esporsi ha aspettato che fosse chiusa la partita delle presidenze delle Camere |

Governo Lega-M5s - Beppe Grillo spinge “Salvini di parola”/ Ma Mattarella attende di giocare la sua carta : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora sfida M5s-Lega per il Governo. Ma c'è una formula che potrebbe mettere tutti d'accordo: è una carta in mano a Sergio Mattarella(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 01:40:00 GMT)

Beppe Grillo 'benedice' Matteo Salvini per la formazione del Governo : ... Salvini sfruttando l'onda di un'abile regia diplomatica e Di Maio ricordando che l'M5s rimane il primo partito della scena politica. Ma per il Quirinale, se la rapida elezione dei presidenti delle ...

Beppe Grillo a Roma : «Salvini? Se dice una cosa la mantiene» : «Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, che è una cosa rara». Sono le parole di Beppe Grillo ai giornalisti lasciando l'Hotel Forum di Roma. LEGGI ANCHE:...

Beppe Grillo a Roma : 'Salvini? Se dice una cosa la mantiene' : 'Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, che è una cosa rara'. Sono le parole di Beppe Grillo ai giornalisti lasciando l'Hotel Forum di Roma.