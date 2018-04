Serie A - Benevento-Verona 3-0. Il tabellino : Benevento-Verona 3-0 , primo tempo 1-0, BENEVENTO , 4-4-2, : Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Brignola , 43' st Volpicelli, , Del Pinto, Viola, Djuricic , 35' st D'Alessandro, ; Iemmello , ...

Serie A - Benevento-Verona 3-0 : Letizia e due volte Diabaté - Pecchia ancora ko : BENEVENTO - Tre punti più che meritati per un Benevento che nonostante la triste classifica mette in campo orgoglio ma soprattutto tanta qualità contro un Verona troppo arrendevole. Al Vigorito gli ...

Il Benevento tira nelle sabbie mobili il Verona : 3-0 al Vigorito : Quarta vittoria stagionale per i sanniti, ultimi ma ancora vivi: a segno nel primo tempo Letizia, nella ripresa doppietta del maliano Diabatè. Gara inguardabile dell'Hellas, passivo e mai pericoloso: si fa dura per Pecchia

Serie A - recupero Benevento-Verona 3-0 : 18.53 Quarta vittoria stagionale per il fanalino Benevento,che al Vigorito travolge e inguaia ancora di più il Verona (3-0) Prova disastrosa degli scaligeri, con Silvestri che salva su Del Pinto,Djuricic e Immello ma deve arrendersi sull' imparabile destro di Letizia (25'). Il vice Nicolas al 34' evita il peggio anche su Iemmelo e si supera in avvio ripresa sulla conclusione ravvicinata di Diabatè. Il maliano al 66' firma di testa (traversa ...

