Benetton | nuovo impulso all' e-commerce dei marchi United Colors e Sisley 2

Benetton : nuovo impulso all'e-commerce dei marchi United Colors e Sisley : Treviso, 4 apr. (AdnKronos) - Benetton Group spinge sull’e-commerce e lancia il nuovo sito per lo shopping online. L'e-shop www.Benetton.com si presenta completamente rinnovato per offrire ai clienti una shopping experience sempre più coinvolgente. Il nuovo sito, tradotto in 7 lingue e raggiungibile

Benetton - Calta e Del Vecchio I movimenti nel capitale Generali Le scommesse sul nuovo salotto : I Benetton sembrano intenzionati a salire di peso in Generali, l’ultimo vero “salotto buono” rimasto nella finanza italiana dopo la metamorfosi subita in questi anni da Mediobanca. Il gruppo di Ponzano Veneto potrebbe salire dal 2% al 5%, investendo 700 milioni (degli 1,85 miliardi che ha in cassa al momento), ma anche Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio potrebbero aprire i portafogli per non farsi staccare troppo, mentre i ...