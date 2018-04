Belve | ultima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani | “L’ospite che vorrei?

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Non stuzzicare il can che dorme. Pardon, la belva. Arriva all’, ildalla giornalista, da quattro settimane in onda ogni mercoledì su Nove. Dopo aver ospitato Annamaria Bernardini de Pace, Adriana Faranda, Alessandra Mussolini,Immacolata Chaouqui, Roberta Bruzzone e Cristina Pinto, il serrato confronto con latoccherà infine all’attrice Giuliana De Sio – che nel 1977 ottenne grande successo come protagonista della miniserie Una donna -, e alla prima produttrice al mondo del cinema italiano (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con Oscar, per dire) l’83enne Marina Cicogna. “Guardando tutte insieme le interviste che ho fatto sono molto contenta del risultato ottenuto”, spiega al FQMagazine la conduttrice. “Dalla Cicogna alla Faranda c’è un mondo di donne diversissime che ...