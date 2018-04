Belve | ospite Marina Cicogna | “Sono stata 20 anni con Florinda Bolkan | ma non mi

Belve - ultima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani : “L’ospite che vorrei? Maria Elena Boschi. Si è presa quello che voleva” : Non stuzzicare il can che dorme. Pardon, la belva. Arriva all’ultima puntata Belve, il programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, da quattro settimane in onda ogni mercoledì su Nove. Dopo aver ospitato AnnaMaria Bernardini de Pace, Adriana Faranda, Alessandra Mussolini, Francesca Immacolata Chaouqui, Roberta Bruzzone e Cristina Pinto, il serrato confronto con la Fagnani toccherà infine all’attrice Giuliana De Sio – che nel 1977 ...

Belve - ospite Roberta Bruzzone : “Scateno invidia perché ho successo e sono bella. Molti vorrebbero stare al mio posto” : “La mia vita, vista con gli occhi di un esterno, può scatenare molta invidia e gelosia”. Ne è convinta Roberta Bruzzone, ospite mercoledì 28 marzo alle 23.30 nel programma “Belve” condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. “Lei scatena invidie perché è una donna molto popolare?”, chiede la giornalista. “Scateno invidie per vari motivi – risponde la criminologa -, faccio un lavoro che la maggior parte della gente molto probabilmente ...

Belve - ospite Roberta Bruzzone : “Io in un locale gay? La gente non può vomitare cazzate altrimenti querelo tutti” : “La gente non può vomitare cazzate e pensare che vada bene così”. Roberta Bruzzone, la criminologa più famosa dei talk show, ospite di Francesca Fagnani a Belve mercoledì 28 marzo alle 23.30 su Nove, non ama essere confusa col mondo Lgbtqi. “La inorgoglisce essere un’icona lesbo?”, chiede la giornalista. “No, non m’interessa niente”, risponde Bruzzone. “Si arrabbiò tantissimo perché un sito di gossip scrisse che era stata vista in un ...

Belve - Alessandra Mussolini ospite di Francesca Fagnani : “Perdonare mio marito? Non si perdona! Si vive” : “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si vive, non si perdona! Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no. Ma chi perdona! Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata e lo sarà, per i miei figli, per me, per la mia famiglia. Il perdono? Chi perdona veramente?”. Così Alessandra Mussolini risponde per la prima volta a Francesca Fagnani nel programma Belve (in onda su Nove mercoledì 21 ...