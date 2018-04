Belen Rodriguez fa il dito medio ad un paparazzo FOTO

Belen Rodriguez "nervosa" - dito medio al paparazzo dopo la riunione in famiglia : MILANO- Leggo.it torna a parlare di Belen Rodriguez, impegnata in una riunione di famiglia. La showgirl argentina è stata fotografata da ?Diva e donna? assieme al fidanzato...

Belen Rodriguez/ Dopo l’intervista di Verissimo arriva la Pasqua relax : ecco dove e con chi : Belen Rodriguez, la showgirl argentina Dopo la sua ospitata a Verissimo insieme al suo clan, si è concessa una bella vacanza Pasquale tra le campagne toscane, ecco con chi è andata.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:30:00 GMT)

Belen Rodriguez e la sua famiglia a Verissimo : "Tra qualche mese - avrò la cittadinanza e sarò italiana" : Belen Rodriguez, insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias e alla madre Veronica Cozzani, è stata intervistata da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo andata in onda oggi su Canale 5.La showgirl e conduttrice argentina, presentata per l'occasione dal suo ex marito Stefano De Martino, in collegamento dall'Honduras ("Sono felice che si ricordi ancora il mio vero nome!"), ha esordito, parlando di un argomento decisamente impegnativo: la ...

Belen Rodriguez ricorda Fabrizio Frizzi : “Quella volta mi aiutò tanto” : Belen Rodriguez e la sua famiglia composta dai fratelli Jeremias e Cecilia e dalla mamma Veronica Cozzani sono stati ospiti di ‘Verissimo’ per un’intervista che

Belen Rodriguez/ Foto - una splendida Pasqua con Andrea Iannone (Verissimo) : Belen Rodriguez questa sera si racconterà Verissimo in compagnia di sua madre Veronica Cozzani e sua sorella Cecilia. Appuntamento alle 16.00 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 00:30:00 GMT)

Stefano De Martino presenta Belen Rodriguez - imbarazzo a Verissimo. Lei gli manda una freccitina - lui risponde a tono : Belen a Verissimo viene presentata dall'ex marito Stefano De Martino. Il faccia a faccia è sembrato piuttosto imbarazzante, soprattutto per la showgirl argentina che ha lanciato una...

Vestito Belen e Cecilia Rodriguez a Verissimo : marca e prezzo : Verissimo sabato 31 marzo 2018: di che marca è il pantalone e la camicia di Belen Rodriguez; di che marca è il Vestito di jeans di Cecilia Rodriguez Belen e Cecilia Rodriguez sanno sempre come lasciare il segno. Da anni sono indiscusse regine di stile e gli outfit sfoggiati nell’ultima intervista a Verissimo non sono […] L'articolo Vestito Belen e Cecilia Rodriguez a Verissimo: marca e prezzo proviene da Gossip e Tv.

“Sei incinta?”. La verità di Cecilia Rodriguez a ‘Verissimo’. La sorella di Belen è apparsa in diretta visibilmente ingrassata e più “formosa”. La domanda è partita subito e lei non si è tirata indietro confessando tutto : È riapparsa in tv, e subito Cecilia Rodriguez ha fatto parlare di sé. Il motivo? Tutti hanno subito pensato a una gravidanza appena l’hanno vista. La sorella di Belen, infatti, è tornata a Verissimo e ai telespettatori più attenti non è sfuggito un dettaglio: è apparsa ingrassata. Rispetto ai tempi del Grande Fratello Vip, la fidanzata di Ignazio Moser è sembrata più “rotonda” e formosa. Ovviamente sempre bellissima e ...

Belen RODRIGUEZ/ "Fra poco mi arriva la cittadinanza - dopo 12 anni sarò ufficialmente italiana" (Verissimo) : BELEN RODRIGUEZ questa sera si racconterà Verissimo in compagnia di sua madre Veronica Cozzani e sua sorella Cecilia. Appuntamento alle 16.00 su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Veronica Cozzani - chi è la mamma di Belen Rodriguez : La famiglia Rodriguez si è riunita , quasi tutta, nel salotto di Verissimo , intervistati da Silvia Toffanin. Per la prima volta è stata ospite anche Veronica Cozzani, mamma dei tre bei fratelli, ma ...

Belen Rodriguez commossa a Verissimo : 'Fabrizio Frizzi mi ha aiutata tanto' : Belen Rodriguez intervistata da Silvia Toffanin ricorda il conduttore di Rai 1 Fabrizio Frizz i. La prima esperienza televisiva della showgirl argentina è avvenuta proprio con Frizzi che la premiò nel ...

Belen e Jeremias Rodriguez in lacrime a Verissimo : La famiglia di Belen Rodriguez a Verissimo: non mancano le lacrime Belen Rodriguez è tornata a Verissimo e questa volta non da sola. La showgirl argentina si è presentata con tutta la famiglia: il fratello Jeremias, la sorella Cecilia e la madre Veronica Cozzani. Mancava il padre Gustavo e il figlio Santiago: il primo è […] L'articolo Belen e Jeremias Rodriguez in lacrime a Verissimo proviene da Gossip e Tv.