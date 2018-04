BEAUTIFUL Katie e Wyatt | arriva il bacio | dramma per Thomas Anticipazioni 4 aprile

Anticipazioni BEAUTIFUL trama puntate 2-7 aprile 2018 : Katie assiste ad un bacio tra Zende e Maya! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 2 aprile a sabato 7 aprile 2018: Zende e Maya si baciano, Eric lascia Quinn e Thomas ritorna con Caroline! Anticipazioni Beautiful: Zende difende Maya che gli da’ un bacio sulla guancia! Wyatt e Katie condividono magici momenti insieme, mentre Thomas lascia Sally! Accadrà di tutto nei prossimi appuntamenti in compagnia della longeva soap americana! E ad annunciarlo a noi ...

BEAUTIFUL : KATIE trova BILL in fin di vita - anticipazioni americane : Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, KATIE Logan sarà probabilmente la prima ad uscire dalla lunga lista di sospettati per il tentato omicidio di BILL Spencer. La donna infatti è stata colei che per prima ha appreso della sparatoria quando, arrivata alla villa dell’ex marito, lo ha trovato privo di sensi sul pavimento e sanguinante. La Logan si era recata lì per affrontare l’editore circa la sua citazione in tribunale ...

BEAUTIFUL : BILL cita KATIE in tribunale - anticipazioni : Vi avevamo già riportato che, dopo aver appreso della relazione nata tra KATIE e Wyatt, BILL avrebbe sferrato un contrattacco, alla luce del fatto che il figlio non ha voluto porre fine alla liaison con l’ex matrigna (alla quale ha tra l’altro chiesto di sposarlo). All’editore non soltanto ha fatto infuriare il non essere stato informato fino a cose fatte, ma soprattutto BILL vede la relazione fortemente inappropriata, specie ...

BEAUTIFUL/ La proposta di Katie ha successo : presto una trasferta a Montecarlo! (Anticipazioni 27 febbraio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 27 febbraio: i Forrester accettano la proposta di Katie di organizzare una sfilata della linea costumi a Montecarlo. La trasferta è imminente?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:25:00 GMT)

BEAUTIFUL/ Benvenuti Watie! Katie e Wyatt sempre più vicini (Anticipazioni 26 febbraio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 26 febbraio: Katie e Wyatt si confrontano riguardo alcune interessanti proposte per la Forrester Creations e appaiono semprepiù vicini.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:44:00 GMT)

BEAUTIFUL : BILL contrario all’amore tra WYATT e KATIE (anticipazioni americane) : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, le vite amorose di WYATT e BILL Spencer appaiono avere delle prospettive alquanto diverse, come ben suggerito dalle risposte che padre e figlio otterranno dalle rispettive proposte di matrimonio (entrambe alquanto improvvise e forse premature, ma che riserveranno ai due dei destini piuttosto diversi). Gli amori di BILL saranno presto oggetto di un nuovo post mentre, per quanto riguarda WYATT, il suo ...

BEAUTIFUL - trame puntate americane : Katie tradisce Wyatt : Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Bill in grave pericolo A Beautiful i colpi di scena si susseguono puntata dopo puntata. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che qualcuno tenterà di uccidere Bill Spencer e la relazione tra Wyatt e Katie subirà un duro colpo. A breve, nelle puntate italiane di Beautiful, tra Wyatt e Katie scoppierà la passione. I due cercheranno di tenere segreta la loro relazione ma ben presto Quinn li ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane e trame future febbraio 2018 : Wyatt vuole sposare Katie - Steffy gelosa di Liam e Hope : Le ultime anticipazioni americane di febbraio 2018 di Beautiful vi sorprenderanno, perché se fino alla settimana scorsa eravamo convinti che tra Wyatt e Katie fosse finita, le cose cambieranno totalmente! Non solo questa breve separazione servirà a rendersi conto di provare reali e forti sentimenti, e che non si tratterà quindi solamente di un passatempo, ma gli ultimi spoiler rivelano che addirittura Wyatt e Katie potrebbero sposarsi! ...

Anticipazioni BEAUTIFUL : WYATT e KATIE ancora insieme ma… (puntate americane) : Di recente, vi avevamo anticipato che nelle puntate americane di Beautiful KATIE Logan e WYATT Spencer sarebbero arrivati ad un punto di rottura, motivato da incomprensioni e da una “complicazione” che porta il nome di Thorne Forrester. Tuttavia i due amanti, ognuno convinto che l’altro non sia interessato ad una vera storia sentimentale, si renderanno presto conto del malinteso e confesseranno entrambi di volere qualcosa di ...

BEAUTIFUL/ Katie e Wyatt lavorano insieme e si scoprono amici inseparabili (Anticipazioni 21 febbraio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 21 febbraio: Wyatt ha un consiglio per Katie riguardante il ritorno alla Forrester Creations. La coppia scopre di essere molto affiatata...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 05:23:00 GMT)

BEAUTIFUL - anticipazioni americane e trame future febbraio 2018 : il figlio di Liam e Steffy è femmina - Katie e Wyatt si amano? : Occhio alle anticipazioni americane di Beautiful di febbraio 2018: a fine mese, infatti, succederà l'impensabile! Se eravate certi che la tresca tra Wyatt e Katie fosse fine a sé stessa, beh vi sbagliavate di grosso. Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato che tra i due, nelle trame future, sarebbe finita a causa di Thorne Forrester, ma non immaginavamo che le anticipazioni americane di Beautiful avessero presto rivelato che nasceranno dei ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane e trame future febbraio 2018 : il figlio di Liam e Steffy è femmina - Katie e Wyatt si amano? : Occhio alle anticipazioni americane di Beautiful di febbraio 2018: a fine mese, infatti, succederà l'impensabile! Se eravate certi che la tresca tra Wyatt e Katie fosse fine a sé stessa, beh vi sbagliavate di grosso. Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato che tra i due, nelle trame future, sarebbe finita a causa di Thorne Forrester, ma non immaginavamo che le anticipazioni americane di Beautiful avessero presto rivelato che nasceranno dei ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntate italiane dal 19 al 24 febbraio 2018 : Wyatt e Katie si avvicinano - Sheila minaccia Quinn : Grande attesa per le anticipazioni italiane di Beautiful dal 19 al 24 febbraio 2018: Nicole fermerà i documenti dell'adozione? Zende vorrà convincerla a farlo, dicendole che è la cosa migliore per tutti e rassicurandola sul loro futuro; la ragazza, però, non riuscirà a superare la paura di non poter avere altri figli e vorrà tenere Lizzie con sé. Julius la difenderà e sarà dalla sua parte, dicendo a Maya di rinunciare alla bambina. Intanto, Eric ...

BEAUTIFUL/ Eric ringrazia e riaccoglie Katie alla Forrester Creations (Anticipazioni 19 febbraio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 19 febbraio: Eric ringrazia Katie per il suo tempismo nel salvare Quinn e le propone di tornare a lavorare alla Forrester Creations. (Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 08:42:00 GMT)