Basket | Sassari si affida a Markovski | ' ' Qui parte della mia vita' '

Diretta/ Brindisi Sassari (risultato live 66-60) info streaming video e tv : Quarto finale ( Basket Serie A1) : Diretta Brindisi Sassari , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Happy Casa è vicina alla salvezza ma non può sedersi sugli allori, la Dinamo cerca i playoff(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:54:00 GMT)

DIRETTA/ Brindisi Sassari (risultato live 48-38) info streaming video e tv : Intervallo lungo ( Basket Serie A1) : DIRETTA Brindisi Sassari , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Happy Casa è vicina alla salvezza ma non può sedersi sugli allori, la Dinamo cerca i playoff(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:18:00 GMT)

Diretta / Brindisi Sassari (risultato live 23-21) info streaming video e tv : Avvio tirato! ( Basket Serie A1) : Diretta Brindisi Sassari , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Happy Casa è vicina alla salvezza ma non può sedersi sugli allori, la Dinamo cerca i playoff(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:54:00 GMT)

Diretta/ Brindisi Sassari info streaming video e tv : il calo di Bamforth ( Basket Serie A1) : Diretta Brindisi Sassari , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Happy Casa è vicina alla salvezza ma non può sedersi sugli allori, la Dinamo cerca i playoff(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Brindisi Sassari/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live ( Basket Serie A1 - 24^ giornata) : diretta Brindisi Sassari , Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Happy Casa è vicina alla salvezza ma non può sedersi sugli allori, la Dinamo cerca i playoff(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 09:34:00 GMT)

Sassari Varese/ Info streaming video e diretta tv - orario e risultato live ( Basket Serie A1 23^ giornata) : diretta Sassari Varese , Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Al PalaSerradimigni entrambe le squadre cercano i playoff, ma per i lombardi sarà molto più dura(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Capo d'Orlando Sassari/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live ( Basket Serie A1) : diretta Capo d'Orlando Sassari , Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Betaland è in crisi totale con dieci sconfitte consecutive, Dinamo a caccia dei playoff(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 08:18:00 GMT)

Basket - Europe Cup 2018 : Avellino sbanca Minsk e si qualifica ai quarti. Avanti Venezia - harakiri Sassari : Due su tre per le italiane nel ritorno degli ottavi della FIBA Europe Cup. Se per la Reyer Venezia la trasferta in Ungheria è stata pura formalità, la Sidigas Avellino si è dovuta guadagnare la qualificazione espugnando Minsk dopo il pareggio dell’andata. Male, infine, la Dinamo Sassari, che ha sprecato il +17 dell’andata, perdendo con lo stesso passivo e subendo la beffa definitiva all’overtime. Era la Sidigas Avellino a ...