Basket | 21a giornata Serie A 2018 | Brescia batte Reggio Emilia nel recupero Decisivi i

Basket femminile - Serie A 2018 : le migliori italiane della 21a giornata. Martina Bestagno top scorer. Bene Crippa e Pastore : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane della 21a giornata della Serie A1 Martina Bestagno: Venezia doveva riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro Schio del turno precedente e la Reyer ha trovato una preziosissima vittoria all’ultimo respiro contro la Passalacqua Ragusa. Decisiva una fantastica prestazione dell’azzurra che chiude con 24 valutazione, mettendo a referto 19 punti ed 8 rimbalzi, gli ultimi due ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 21a giornata. Torna “Air Polonara” - altro Burns show a Cantù : Andiamo ad analizzare quali sono stati i migliori italiani della 21a giornata del campionato italiano di Basket Achille Polonara: è Tornato Air Polonara! Grandissima prestazione dell’ala azzurra nel successo della sua Sassari nello scontro diretto per i playoff contro la Vanoli Cremona. L’ex Reggio Emilia mette a referto 20 punti ed 8 rimbalzi, per una partita con un ottimo 31 di valutazione Marco Portannese: Cremona crolla in quel ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Venezia e Milano restano in testa. Pesaro vince lo scontro salvezza : Resta una coppia al comando della classifica della Serie A. Vittorie esterne per Venezia e Milano, che superano rispettivamente Torino e Bologna. Avellino prova a tenere il passo, con Brescia che dovrà recuperare la sua partita. Lotta playoff sempre più accesa e con tante squadre ancora in corsa. In chiave salvezza successo vitale di Pesaro, che riapre tutto. Sono questi i temi principali della 21a giornata. Un primo tempo davvero ottimo e ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Trento supera Varese nell’anticipo : La Dolomiti Energia Trento vince l’anticipo della 21a giornata del campionato di Basket. Successo per 82-74 della squadra di coach Buscaglia contro la Openjobmetis Varese. I padroni di casa ottengono due punti importanti in chiave playoff, salendo ora al settimo posto a quota 22 punti, mentre Varese resta ferma a 16 e probabilmente dice addio alle speranze di qualificarsi alla post season. Grande prova di Joao Gomes, miglior marcatore della ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : capoliste in trasferta - Milano a Bologna e Venezia a Torino. Pesaro-Capo d’Orlando vale la salvezza : Ventunesima giornata di campionato ed impegno in trasferta per le due squadre al vertice. L’Olimpia Milano, reduce dalla bella vittoria in Eurolega a Mosca contro il Khimki, va a Bologna a far visita alla Virtus in una sfida storica per la pallacanestro italiana. La squadra di Pianigiani è in ottima forma, arriva da tre vittorie consecutive e punta a mantenere la vetta della classifica, mentre dall’altra parte c’è una Bologna ...