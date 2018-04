Bari Duro colpo ai clan Mercante e Strisciuglio 25 arresti

Grano duro di qualità per la pasta Bari lla : rinnovato l'accordo di filiera con le organizzazioni dei produttori : I contratti di filiera tra Barilla e mondo agricolo stipulati sotto l'egida della Regione Emilia-Romagna hanno dato una spinta decisiva al rilancio della produzione regionale di Grano duro . Dal 2006, ...

Grano duro qualità - Barilla rinnova accordo filiera con produttori : Roma, 22 gen. (askanews) Più remuneratività per le imprese agricole, più qualità per i consumatori e produzioni più sostenibili, grazie all'adozione di tecniche agronomiche che riducono in misura ...