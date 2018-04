Barcellona senza pietà | alla Roma ne fa quattro

"A Barcellona senza paura" : 'È una bella soddisfazione essere ai quarti di finale, siamo molto contenti anche perché è un obiettivo che non sempre è stato raggiunto . Potevamo fare tanti punti in più in campionato, però in ...

Roma - El Shaarawy : 'Contro il Barcellona senza nulla da perdere' : 'Messi? È il migliore di tutti al momento, non solo del Barcellona, ma di tutto il mondo - aggiunge l'esterno -. Ogni volta che ha il pallone tra i piedi può accadere qualcosa. Ecco il perché dovremo ...

Di Francesco : 'Contro il Barcellona a testa alta e senza paura' : ... siamo contenti di poterlo fare e lo dobbiamo fare con grande forza e dignità, come una squadra che vuole fare ciò che sa fare ma sapendo che davanti c'è la squadra più forte del mondo". Così l'...

Mobile World Congress di Barcellona : Samsung senza rivali con il Galaxy S9 : Grande attesa per il Mobile World Congress, la fiera della telefonia che prenderà il via il 26 febbraio a Barcellona: Huawei, Google, Htc e Xiaomi saranno presenti, ma non per svelare i loro dispositivi di fascia alta, Apple non ci sarà, mentre Samsung presenterà lo smartphone Galaxy S9 e S9 Plus. Si punta su una fotocamera in grado si variare manualmente l’apertura del diaframma per ottenere foto nitide anche con poca luce. LG inserisce ...

Samsung senza rivali al Mobile World Congress di Barcellona : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Curioso record del Barcellona : due anni senza rigori contro! : Era il 14 febbraio 2016 quando al Barcellona veniva fischiato l’ultimo rigore contro. A beneficiarne all’epoca fu il Celta Vigo con Guidetti che realizzò l’unico goal per la sua squadra che si rivelò però inutile visto che i blaugrana ne realizzarono 6 e vinsero la partita. In Spagna hanno dato risalto a questo Curioso record perchè non non subire un rigore contro da 2 anni è un dato che merita quantomeno menzione. Sicuramente ...

Spagna - Barcellona-Getafe 0-0 blaugrana senza gol in casa dopo 29 partite : BARCELLONA - dopo 29 partite il Barcellona rimane a secco di gol al Nou Camp: i blaugrana pareggiano infatti 0-0 contro il Getafe. Un mezzo passo falso che fa sperare l'Atletico Madrid, sabato ...

Basket - Eurolega : Milano a Barcellona senza Kuzminskas : Oggi Milano è di scena a Barcellona , ore 19, diretta Eurosport Player, ancora senza Kuzminskas che non ha recuperato dall'attacco influenzale che gli ha fatto saltare anche la trasferta di campionato ...

Messi scarica Neymar : "Barcellona più equilibrato senza di lui" : Una separazione che ha fatto soffrire tanti tifosi del Barcellona ma che ha giovato agli equilibri della squadra. Sono i numeri a dirlo. O Ney è andato a fare O Rey a Parigi. Ma Lionel Messi non ...