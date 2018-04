Barcellona-Roma | le pagelle di CM | flop Strootman e De Rossi | Suarez decisivo

Barcellona-Roma 4-1 : con due autogol non basta Dzeko : BARCELLONA - La Roma come la Juventus . Come gli uomini di Allegri battuti 3-0 in casa dal Real Madrid nell'andata dei quarti di Champions League , anche quelli di Di Francesc o hanno giocato una ...

Champions League - la Roma tracolla al Camp Nou : finisce 4-1 per il Barcellona. I giallorossi piegati da due autoreti : La Roma di Eusebio Di Francesco esce sconfitta dal Camp Nou nell’andata dei quarti di finale di Champions League: il Barcellona vince 4-1 e ipoteca il passaggio alla semifinale. Un risultato pesante per i giallorossi, punita sfortunata nel segnare i due autogol che hanno facilitato la vita a i padroni di casa. I giallorossi infatti mostrano personalità, si vedono negare un rigore su Dzeko e poi in maniera atroce subiscono due autoreti a ...

Rigore Roma - due penalty non concessi - Dzeko non ci sta : “l’arbitro doveva fischiare anche contro il Barcellona…” : Rigore Roma, sconfitta per i giallorossi che recrimino per un penalty non fischiato contro il Barcellona per un fallo di Semedo ed un altro su Pellegrini, ecco le parole di Dzeko a Premium Sport: “Dal 1′ abbiamo provato a pressare alto come sempre anche se sappiamo che sono più forti. Abbiamo dato tutto e il 4-1 è un po’ troppo. Tre di questi sono stati autogol. Rigore di Semedo? Se lo dava la partita cambiava. anche ...

Champions. Due autogol e il cinismo del Barcellona - la Roma cede 4-1 al Camp Nou : A cavallo della pausa De Rossi e Manolas 'sbagliano' porta e spianano la strada ai blaugrana. Piqué cala il tris, Dzeko riaccende la luce sulla qualificazione all'80', Suarez cala il sipario. Martedì prossimo all'Olimpico la montagna da scalare è altissima

Champions League - Roma sconfitta 4-1 dal Barcellona : De Rossi e Manolas segnano nella propria porta : Le autoreti di De Rossi e Manolas spianano la strada ai blaugrana, che arrotondano il risultato con Piqué e Suarez

Il Barcellona cala il poker contro la Roma : 4-1 e semifinale di Champions ipotecata : La Roma di Eusebio Di Francesco replica il risultato negativo ottenuto ieri sera dalla Juventus contro il Real Madrid. I giallorossi, infatti, hanno perso per 4-1 contro il Barcellona di Ernesto Valverde al termine di una partita ben giocata dai blaugrana che sono stati bravi e fortunati, visto che hanno approfittato di due autoreti di De Rossi e Manolas. La terza rete di Piqué e la quarta di Suarez hano arrotondato ancora di più il punteggio, ...

Video Gol Barcellona-Roma 4-1 : Highlights e Tabellino Champions League 04-04-2018 : Risultato Finale Barcellona-Roma 4-1: Cronaca e Video Gol De Rossi (aut.), Manolas (aut.), Piqué, Dzeko, Suarez Champions League, Quarti di Finale Gara di Andata 04 Aprile 2018 Finisce con un lapidario 4-1 l’andata dei Quarti di Finale di Champions League Barcellona-Roma. I blaugrana chiudono già il discorso qualificazione con un risultato tutto sommato bugiardo per quello che si è visto in campo. La Roma infatti forse meritava forse ...

