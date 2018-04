Barcellona-Roma 1-0 in diretta | risultato LIVE

Barcellona-Roma 1-0 La Diretta Autogol di De Rossi : Sorteggio crudele quello che ha destinato alla Roma un avversario come il Barcellona, primo in classifica nella Liga e squadra candidata, assieme al Manchester City su tutte, per la vittoria finale ...

LIVE Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 1-0 - l’autorete di De Rossi sblocca la partita : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Sfida stellare al Camp Nou: la corazzata catalana partirà con tutti i favori del pronostico, i gialloRossi cercheranno l’impresa nella tana di Messi e compagni per poi giocarsi il tutto per tutto nel match di ritorno in programma settimana pRossima allo Stadio Olimpico. La Roma è tornata tra le otto grandi ...

Roma si qualifica se.../ Barcellona - Champions : De Rossi infila Alisson - ma i giallorossi sono vivi! : Champions League, la Roma si qualifica se... a Barcellona serve la saggezza di Di Francesco e una buona dose di calma: c'è anche la partita di ritorno all'orizzonte(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:16:00 GMT)

Totti dritto e volée - padel con Puyol : così è stato il pre di Barcellona-Roma : In campo Fernando "Bela" Belasteguin, il numero uno del mondo del padel, argentino trapiantato da anni a Barcellona, una sorta di Roger Federer del "campo corto" e con le sponde, più il brasiliano ...

