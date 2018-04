Bandai Namco UK regala Zeni in Dragon Ball FighterZ per celebrare i DLC

CODE VEIN : Nuovi dettagli da Bandai Namco : Bandai Namco svela nuove informazioni sulla storia e personaggi dell’imminente GDR d’azione CODE VEIN. Dopo la battaglia contro la Regina, il protagonista si risveglia senza più memoria in una zona sconosciuta, una città distrutta. Quando ha ripreso conoscenza, accanto a lui c’era Io, una donna a conoscenza del suo potere di rivitalizzare le fonti di sangue danneggiate, che si trovano in tutta la ...

GOD EATER 3 : Nuovi dettagli da Bandai Namco : Dopo aver di recente annunciato le piattaforme di GOD EATER 3, Bandai Namco svela maggiori dettagli sul gameplay del suo nuovo GDR d’azione per PlayStation 4 e PC. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. GOD EATER 3: Nuovi dettagli svelati La Terra non è più quella che gli umani conoscevano: gli Aragami hanno causato solo miseria e distruzione. Queste ...

Bandai Namco potrebbe essere al lavoro sulle versioni rimasterizzate di Ace Combat 04 - 5 e Zero : Da qualche tempo non giungono notizie su Ace Combat 7 Skies Unknown, dall'ultimo trailer presentato su PlayStation VR, i fan, quindi, rimangono in attesa di scoprire novità sul gioco. Tuttavia, nella giornata di oggi è spuntata una notizia che potrebbe interessare gli amanti della serie Ace Combat.Infatti, stando a quanto riportato da Gematsu, ci sarebbero possibilità per delle versioni rimasterizzate di Ace Combat 04: Shattered Skies, Ace ...

One Piece World Seeker : Bandai Namco condivide nuove informazioni su Jail Island : Dopo avervi proposto la nostra puntuale anteprima dedicata a One Piece World Seeker, ecco che il titolo dedicato a Cappello di Paglia e la sua ciurma torna protagonista con una nuova serie di informazioni.Infatti, Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi maggiori dettagli su One Piece World Seeker.La ciurma di Cappello di Paglia arriva su Jail Island dove un vago senso di pericolo sembra aleggiare...Jail Island, una volta era chiamata ...

Bandai Namco annuncia ONE PIECE : PIRATE WARRIORS 3 DELUXE EDITION per Switch : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare il rilascio di un’edizione speciale di ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 DELUXE EDITION per Nintendo Switch che permetterà agli appassionati del celebre capitano dei pirati Monkey D. Luffy di rivivere la sua storia. ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 DELUXE EDITION arriva su Switch ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 DELUXE EDITION permetterà ai giocatori di collezionare ...

CODE VEIN : Bandai Namco parla del Multiplayer Co-operativo : Bandai Namco è lieta di svelare nuove informazioni per CODE VEIN, legate alla Modalità Multiplayer online , ricordandovi o informandovi che il titolo sarà disponibile quest’anno per PlayStation 4, Xbox One e PC via STEAM. Il Multiplayer Co-operativo di CODE VEIN CODE VEIN consente ai giocatori di rispondere alle richieste di aiuto di altri Redivivi che si trovano in difficoltà nelle loro battaglie. ...

Bandai Namco guarda al futuro - i progetti dopo Dragon Ball Fighterz : L'arrivo sul mercato di Dragon Ball Fighterz era un momento molto atteso per Bandai Namco: il brand legato ai combattimenti tra i Sayan e tutte le razze partorite dalla mente di Akira Toryiama è infatti uno dei gioielli del publisher nipponico, che garantisce sempre introiti costanti ad ogni nuova iterazione. Una sostanziosa boccata d'aria che però non riesce a rimediare a una situazione economica che si dimostra essere in discesa: l'ultimo ...

Maggiori dettagli da Bandai Namco su One Piece : World Seeker : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi Maggiori dettagli sull'universo di One Piece: World Seeker. L'avventura sarà disponibile nel 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC come parte del ONE Piece Big Projects.Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia sono arrivati su un'isola misteriosa, posta in un nuovo mondo dove varie culture e ambienti vivono insieme. Da qui i giocatori salperanno liberamente per scoprire il segreto oscuro dietro ...

Bandai Namco ha in serbo nuove strategie e piani per investire nel gaming : Bandai Namco ha annunciato che ci saranno dei grossi cambiamenti nella struttura organizzativa della compagnia: ciò rientra in un piano a medio termine chiamato "CHANGE for the NEXT: Empower, Gain Momentum, and Accelerate Evolution". La nuova strategia di investimento, produzione e piazzamento sul mercato dovrebbe migliorare la presenza di Bandai nello stesso e garantire una linea di prodotti e servizi il più qualitativi possibile. La nuova ...

Bandai Namco sta sviluppando Metroid Prime 4 : la conferma da fonti di Eurogamer : Solo un paio di giorni fa vi abbiamo riportato un rumor che indicava Bandai Namco come gli sviluppatori che dovrebbero essere al lavoro su Metroid Prime 4, attesissima esclusiva Switch che segna il ritorno di una serie indubbiamente storica.A quanto pare il rumor si è rivelato affidabile. Questo è ciò che le fonti dei nostri colleghi di Eurogamer.net hanno confermato: l'esclusiva è in sviluppo presso Bandai Namco Studios Singapore che sta ...

Bandai Namco : massicci investimenti per lo sviluppo di nuove IP : Arrivano interessanti notizie che riguardano il futuro di una delle compagnie più importanti dell'industria, stiamo parlando di Bandai Namco che, recentemente, ha annunciato un nuovo piano di investimento a medio termine chiamato "Change for the Next: Empower, Gain Momentum, and Accelerate Evolution".Come segnala Dualshockers, questo piano prevede modifiche piuttosto ampie all'organizzazione aziendale e agli obiettivi della compagnia, da ...

SWORD ART ONLINE : FATAL BULLET – Nuovi dettagli da Bandai Namco : Bandai Namco ha ufficialmente svelato Nuovi dettagli per SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET, il quale sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2018 per PlayStation 4 e Xbox One e il giorno successivo su Steam. Nuovi dettagli per SWORD Art ONLINE FATAL BULLET Invitato da Kureha, un’amica d’infanzia, il protagonista entrerà in un mondo di armi e acciaio chiamato Gun Gale ONLINE. All’improvviso, ottiene ...

Metroid Prime 4 in sviluppo da Bandai Namco e Ridge Racer 8 esclusiva Nintendo Switch? : Metroid Prime 4 è stato annunciato nel corso dell’E3 dello scorso anno con un piccolissimo video teaser di qualche secondo che ha mostrato solo il logo del gioco, ma da allora non si sono più avute sue notizie. I fan del gioco infatti non sanno nemmeno chi sia il suo sviluppatore visto che al riguardo c’è il massimo riserbo. Nintendo dallo scorso anno non ha mai rilasciato alcun dettaglio o spiegazione agli utenti in merito all’uscita di Metroid ...

Bandai Namco sta lavorando a Metroid Prime 4 e a Ridge Racer 8 in esclusiva per Switch? : Due notizie da non sottovalutare al prezzo di una per tutti i possessori di Nintendo Switch. La prima riguarda un progetto già confermato ma sotto molti aspetti avvolto nel mistero e la seconda invece è una novità assoluta.Lo YouTuber Doctre 81 si è più volte reso protagonista di interessanti leak legati a profili LinkedIn di diversi sviluppatori e in questo caso ha scovato un profilo davvero molto interessante appartenente a un impiegato di ...