Banche venete | più salato il conto per il Tesoro

Eurostat : peso Banche venete sul debito : 16.23 Il salvataggio delle banche venete pesa sia sul deficit sia sul debito italiano. E' quanto rileva Eurostat nella valutazione fornita all'Istat per ricalcolare le due grandezze rispetto al Pil 2017: stime che saranno diffuse domani. L'intervento del governo per il salvataggio di Veneto Banca e Popolare di Vicenza è stato di 4,7 mld sul deficit e 11,2 mld sul debito.

Debito pubblico - “salvataggio Banche venete lo fa salire di 11 - 2 miliardi”. A marzo Gentiloni esultava : “Cala” : Il verdetto dell’Eurostat è arrivato. I soldi stanziati dallo Stato per liquidare Popolare di Vicenza e Veneto Banca e cederle a Intesa con una ricca dote hanno un pesante impatto sul Debito pubblico. Che sale dunque ben oltre i 2.256 miliardi di euro stimati dall’Istat l’1 marzo in attesa di questa decisione. La cifra, ha sancito Eurostat, va ritoccata all’insù di 11,2 miliardi, incluse le garanzie. L’operazione ...

Intesa Sanpaolo assume 1.500 giovani/ Le figure ricercate. Banche venete - attesa per il decreto-rimborsi : Intesa Sanpaolo assume 1.500 giovani, visto anche che entro il 2020 circa novemila lavoratori andranno in pensione. attesa per il decreto rimborsi sulle ex Venete(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:12:00 GMT)

Banche venete - altolà M5s sul decreto per i rimborsi ai truffati : “Gentiloni non si azzardi - servono più soldi e criteri diversi” : Per il decreto attuativo del “fondo di ristoro finanziario” da 25 milioni l’anno per quattro anni inserito nell’ultima legge di Bilancio sono scaduti i termini venerdì 30 marzo. Ma il M5s chiede al governo uscente di non procedere. E lasciare al prossimo esecutivo il compito di stabilire come risarcire i risparmiatori vittime di reati bancari, a partire da quanti hanno perso denaro investito in azioni e obbligazioni di ...

Banche venete : Commissione - Regione dia sostegno a cittadini veneti e sistema giustizia (2) : (AdnKronos) - Negro ricorda che "la Regione tra i suoi compiti ha quello di sostenere e tutelare cittadini e imprese del territorio da una non corretta gestione di risparmio e credito. Da qui nasce la mozione sottoscritta da tutti i componenti della Commissione Banche per impegnare la Giunta Regiona

Banche venete : Commissione - Regione dia sostegno a cittadini veneti e sistema giustizia : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) - “La Regione dia sostegno ai cittadini veneti e al sistema giustizia per affrontare e concludere le vertenze con Veneto Banca e BPVi”. A chiederlo con una mozione sono la presidente della Commissione Banche a palazzo Ferro Fini Giovanna Negro e i consiglieri Sergio Berl

Banche venete : Commissione - Regione dia sostegno a cittadini veneti e sistema giustizia : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) – ‘La Regione dia sostegno ai cittadini veneti e al sistema giustizia per affrontare e concludere le vertenze con Veneto Banca e BPVi”. A chiederlo con una mozione sono la presidente della Commissione Banche a palazzo Ferro Fini Giovanna Negro e i consiglieri Sergio Berlato (FdI), Maurizio Conte (Veneto per l’Autonomia), Franco Gidoni (Lega Nord), Antonio Guadagnini (Siamo Veneto), Piero ...