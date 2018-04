Banche Venete | l' effetto del salvataggio su deficit e debito | spiegato bene

Istat - Banche Venete e MPS pesano per 6 - 3 miliardi di euro sul deficit : Teleborsa, - Rivisto al rialzo il rapporto deficit/PIL nel 2017, al 2,3% dall'1,9% indicato a marzo , in miglioramento di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Nel quarto trimestre del ...

Il salvataggio delle Banche Venete zavorra i conti : il deficit sale di 4 - 7 miliardi : I conti pubblici italiani non restano indenni al salvataggio delle banche venete. La maxi-liquidazione di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, decisa dal governo Gentiloni lo scorso giugno per evitare il fallimento dei due istituti e il tracollo del territorio circostante, pesa sul debito pubblico, come previsto, ma anche sul deficit, tanto da poter prevedere un possibile rialzo delle stime più che positive arrivate dall'Istat all'inizio ...

Le Banche Venete pesano 11 - 7 miliardi sul debito 2017 e 4 - 7 miliardi sul deficit : L'Intervento del Governo italiano per il salvataggio di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca pesa sui conti pubblici 2017, sia sul debito che sul deficit. Lo ha stabilito Eurostat in una ...

