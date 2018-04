Auto investe pedoni sulla S.S. 106 : una vittima : Ennesima tragedia sulla 'strada della morte' ieri sera. Un'Auto, Fiat Panda, ha investito dei pedoni tra Locri e Siderno, nel reggino. Il bilancio è di una vittima, un uomo, di 40 anni, investito e ...

Auto investe bimbo di undici anni sulle strisce pedonali : Intorno alle 10 della mattina di Pasquetta, sul lungomare di Punta Marina Terme, all'altezza dello stabilimento balneare il Ventaglio, un bambino di undici anni, che stava attraversando la strada ...

Livigno : valanga investe Auto Paura per mamma e figlia : Tragedia sfiorata oggi a Livigno, dove una valanga è caduta su una strada dove in quel momento transitava un'auto che è stata investita dalla massa di neve. Ferite mamma e figlioletta di 2 anni. ...

Francia - tenta di attaccare i militari investendoli con un'Auto : nessun ferito : Meno di una settimana dopo l'attacco al supermercato di Trebes, la Francia piomba nuovamente nell'incubo del terrorismo. Questa mattina un uomo con un'auto ha tentato di investire alcuni militari a ...

L'Italia investe sul biometano per Auto. E l'Europa punta 4 - 7 miliardi : Preme l'accelerato il mercato della produzione di biometano da scarti e rifiuti organici. Bruxelles sblocca gli incentivi per il settore auto

L’Italia investe sul biometano per Auto. E l’Europa punta 4 - 7 miliardi : L’automobile a biometano da scarti del depuratore di Bresso a Milano La produzione di biometano da scarti preme sull’acceleratore in Italia. Complici fondi in arrivo dall’Europa, le aziende del settore si preparano ad aumentare la produzione e a incrementare il raggio d’azione della cosiddetta economia circolare. Specie nel segmento dei trasporti. La guerra al diesel rappresenta un’occasione per i carburanti ...

Usa - Auto senza conducente investe e uccide un pedone Video : 'Scherzi' della tecnologia 'driverless car', errore umano o un mix di entrambe le cose? Un'auto #Uber senza conducente ha travolto e ucciso [Video] una donna di 49 anni, Elaine Herzbeg che stava attraversando la strada a piedi spingendo a mano una bicicletta. L'incidente è avvenuto nella citta' di Tempe in #Arizona la scorsa domenica alle dieci di sera su una strada a scorrimento veloce in un tratto che non era affatto illuminato. L'operatore, ...

Usa - Auto Uber senza conducente investe pedone : il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona : Usa, auto Uber senza conducente investe pedone: il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona La macchina era in modalità autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo Continua a leggere

Usa - Auto Uber senza conducente investe pedone : il video dell'incidente : Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is ...

Uber : Auto a guida Autonoma investe una donna in Arizona : E’ da diversi anni che le auto a guida autonoma sono al centro di notizie e aggiornamenti importanti, e sono sempre di più le aziende che hanno deciso di investire in questo settore, effettuando test su strada per mettere alla prova questa tecnologia con l’obiettivo di portare sul mercato le prime auto in grado di muoversi autonomamente. Questo traguardo ambizioso che promette di rivoluzionare la vita dei guidatori sembra essere ...

Uber : Auto a guida Autonoma investe una donna in Arizona : E’ da diversi anni che le auto a guida autonoma sono al centro di notizie e aggiornamenti importanti, e sono sempre di più le aziende che hanno deciso di investire in questo settore, effettuando test su strada per mettere alla prova questa tecnologia con l’obiettivo di portare sul mercato le prime auto in grado di muoversi autonomamente. Questo traguardo ambizioso che promette di rivoluzionare la vita dei guidatori sembra essere ...

Auto Uber investe e uccide donna/ Usa - stop ai test guida Autonoma : futuro della sperimentazione a rischio? : Uber, sospesa la guida Autonoma per un incidente mortale. donna uccisa dalla macchina che va da sola e non la vede. Il tutto è avvenuto in Arizona, a bordo c'era un tester.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 22:05:00 GMT)

UBER - Auto A GUIDA AutoNOMA INVESTE E UCCIDE DONNA/ Usa - stop ai test : aperta inchiesta sull'incidente mortale : UBER, sospesa la GUIDA AUTOnoma per un incidente mortale. DONNA uccisa dalla macchina che va da sola e non la vede. Il tutto è avvenuto in Arizona, a bordo c'era un tester.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 20:44:00 GMT)

Auto a guida Autonoma investe e uccide una donna : Uber sospende tutti i suoi test : La macchina era in modalità Autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo per evitare l'incidente