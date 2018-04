Auto intelligente Ma quanto?

Kia Stonic - Razionalità e fruibilità ai massimi livelli - in un’Auto intelligente : Stonic, l’auto intelligente: Non penso che un’auto come la Stonic possa avere una denominazione differente. E’ un’auto medio-piccola ma che ha tutto. E’ comoda funzionale, gradevole. Ha tecnologia moderna, carrozzeria ben assemblata, sistemi infotainment di ultima generazione ed una serie di supporti alla guida molto utili in termini di sicurezza e confort. Caratteristiche specifiche della Stonic sono ...

Kia Stonic - Razionalità e fruibilità ai massimi livelli - in un’Auto intelligente : Stonic, l’auto intelligente: Non penso che un’auto come la Stonic possa avere una denominazione differente. E’ un’auto medio-piccola ma che ha tutto. E’ comoda funzionale, gradevole. Ha tecnologia moderna, carrozzeria ben assemblata, sistemi infotainment di ultima generazione ed una serie di supporti alla guida molto utili in termini di sicurezza e confort. Caratteristiche specifiche della Stonic sono ...

Pneumatici in ‘versione futuro’ : ecco Pirelli Cyber Car - la gomma ‘intelligente’ che comunica con l’Auto : La rivoluzione digitale Pirelli, che ha reso lo pneumatico capace di raccogliere e inviare dati, fa un nuovo passo in avanti. All’88° Salone di Ginevra, Pirelli presenta la tecnologia Cyber Car, sviluppata per il primo equipaggiamento in collaborazione con le maggiori Case automobilistiche (FOTOGALLERY). Cyber Car abilita lo pneumatico a interagire con l’elettronica di bordo, in particolare con i sistemi di assistenza alla guida, ...