Aurora Ramazzotti lascia Sky | la figlia di Eros e Michelle sbarca a Mediaset

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker come sorelle e altre storie : Torna l’appuntamento con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Gli ultimi sette giorni sono stati segnati dalla morte di Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte tra domenica e lunedi a soli 60 anni per un’emorragia cerebrale. Dall’addio dei colleghi che hanno lavorato con lui, a quello di chi gli è stato più vicino, come Giancarlo Magalli e Carlo Conti, fino a quello dell’ex moglie Rita Dalla Chiesa, tra le ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti : shopping e confidenze - come sorelle : Entrano e escono dai negozi bisbigliando, poi si guardano e sorridono. L’intesa tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, a spasso per boutique nel centro di Milano, le fa quasi sembrare sorelle. Una complicità che da sempre caratterizza il rapporto tra la presentatrice svizzera, 41 anni, e la sua primogenita, nata nel 1996 dall’amore con Eros Ramazzotti. La mamma con cappotto nero, pantalone grigio e stivaletto col tacco, e la figlia in jeans ...

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza inseparabili : cena romantica e baci hot in discoteca : MILANO ? Vivono lontani, lei a Milano per lavoro e lui a Londra per studio, ma nonostante le distanze geografiche Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza sono inseparabili. La...

Aurora Ramazzotti : «Il primo amore - papà Eros» : Aurora Ramazzotti da un anno a questa parte è innamorata. Nella vita della figlia 21enne di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti c’è Goffredo Cerza, studente di Ingegneria ventenne. Gli equilibri più importanti, però, non cambiano. Aurora lo racconta via social, su un profilo Instagram da un milione di follower, nel condividere un paio di scatti in compagnia del cantante di Più bella cosa. «primo amore», scrive mentre abbraccia papà ...

Minacce ad Aurora Ramazzotti : Michelle Hunziker ne parla a L’Intervista : L’Intervista: Michelle Hunziker parla delle Minacce alla figlia Aurora Giovedì Michelle Hunziker sarà ospite a L’Intervista di Maurizio Costanzo e, per la prima volta, parlerà delle Minacce indirizzate alla figlia Aurora Ramazzotti. Nel corso delle registrazioni del programma di Canale5, il giornalista ha chiesto alla conduttrice di raccontare ‘un momento che riguarda Aurora e di un pericolo che avete vissuto insieme per colpa ...

Michelle Hunziker piange a L’intervista : “Aurora Ramazzotti? Volevano buttarle l’acido in faccia” : Michelle Hunziker è ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 22 febbraio in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Michelle Hunziker parla del padre che beveva Costanzo: “Quando hai capito che tuo padre beveva?”. Hunziker: “Eh, l’ho capito quasi subito perché lui si trasformava e gli prendeva male, si […] L'articolo Michelle Hunziker piange a ...

Aurora Ramazzotti nascosta nei camerini della Hunziker : ecco cosa è successo a Sanremo : Durante la prima serata del Festival di Sanremo , Aurora Ramazzotti è stata più volte inquadrata dalle telecamere mentre se ne stava tranquillamente seduta in platea. Ma la figlia di Michelle Hunziker ...

Michelle Hunziker a Sanremo 2018 : baci e dichiarazioni al marito Tomaso Trussardi sotto gli occhi di Aurora Ramazzotti : Michelle Hunziker a Sanremo 2018 è l'unica botta di vita in una serata noiosa e poco convincente in cui la musica è l'unica protagonista. Messe da parte le incursioni del mitico Fiorello, che è riuscito a rubare la scena a Claudio Baglioni e tenere in attesa una poco in forma Laura Pausini, sembra proprio che Michelle Hunziker a Sanremo 2018 abbia avuto modo e tempo di intrattenere il pubblico ma anche di riabbracciare la sua famiglia, nel ...