Aumento di capitale Milan | il termine slitta a venerdì 13 aprile

Milan - i soldi di Mr Li slittano : "Aumento di capitale posticipato al 13 aprile" : Niente ricapitalizzazione entro domani. Non arriveranno entro le prossime 24 ore i primi dieci milioni dei 37,4 dal proprietario del Milan, Yonghong Li, per consentire l'aumento di capitale ...

Foodracers - Aumento capitale di 600mila euro : Treviso, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Foodracers, la startup italiana di food delivery ha chiuso un aumento di capitale di 600mila euro con l’ingresso di nuovi soci al 10%, portando quindi la valutazione della società a 6 milioni di euro a soli due anni dalla nascita. La startup ha registrato nel

Foodracers - Aumento capitale di 600mila euro : Foodracers, la startup italiana di food delivery ha chiuso un aumento di capitale di 600mila euro con l'ingresso di nuovi soci al 10% , portando quindi la valutazione della società a 6 milioni di euro ...

Bomi Italia verso Aumento di capitale da 4 - 9 milioni di euro : Il Consiglio di Amministrazione di Bomi Italia ha deliberato di proporre all'Assemblea straordinaria un aumento del capitale sociale a pagamento. L'operazione, si legge in una nota, ha un valore di 4,...

Milan - Li conferma : Aumento di capitale senza prestito di Elliott : MilanO - Nel corso del cda del Milan andato in scena questa mattina, il proprietario Li Yonghong ha confermato che farà fronte, senza ricorrere a un ulteriore prestito del fondo Elliott, all'aumento ...

Pop Sondrio - proposto Aumento capitale a servizio acquisto Cassa Risparmio Cento : Teleborsa, - Il CdA di Banca Popolare di Sondrio ieri ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria dei soci, in prima seduta il 27 Aprile 2018 e in seconda seduta il 28 Aprile 2018, per ...

Pop Sondrio - proposto Aumento capitale a servizio acquisto Cassa Risparmio Cento : Il CdA di Banca Popolare di Sondrio ieri ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria dei soci, in prima seduta il 27 Aprile 2018 e in seconda seduta il 28 Aprile 2018, per deliberare in ...

Aumento di capitale : Anima Holding rettifica il prezzo delle azioni : Teleborsa, - Anima Holding rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 26 marzo. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a ...

Aumento di capitale : IGD rettifica il prezzo dei titoli : Teleborsa, - IGD rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 26 marzo. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,...

Aumento di capitale : IGD rettifica il prezzo dei titoli : IGD rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 26 marzo. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,92963792. prezzo ...

Aumento di capitale : Anima Holding rettifica il prezzo delle azioni : Anima Holding rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 26 marzo. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,94753853. ...

Deliberato l’Aumento di capitale di Milanosport : Portare avanti il piano di investimenti destinato alla riqualificazione degli impianti sportivi in gestione e continuare a garantire ai cittadini

Milano : Giunta delibera Aumento di capitale per Milanosport : Milano, 23 mar. (AdnKronos) - Portare avanti il piano di investimenti destinato alla riqualificazione degli impianti sportivi in gestione e continuare a garantire ai cittadini l’accesso più ampio possibile alle attività sportive grazie all’applicazione di tariffe stabilite in una logica sociale. Con

Anima - Aumento capitale dal 26 marzo. Via libera da Consob : Teleborsa, - Partirà lunedì prossimo 26 Marzo l'aumento di capitale fino a 300 milioni di Anima Holding e terminerà il 12 aprile. I diritti di opzione saranno negoziabili fino al 6 aprile. Lo fa ...