Aumentano i siti web dei gestori che gestiscono la portabilità da Iliad

Donald Trump ha detto di voler vietare i “bump stocks” - i dispositivi che Aumentano la frequenza di spari delle armi : Donald Trump ha detto di aver dato mandato al procuratore generale degli Stati Uniti Jeff Sessions – più o meno il corrispettivo del nostro ministro della Giustizia – di proporre delle leggi che rendano illegali i cosiddetti “bump stocks”, i dispositivi per The post Donald Trump ha detto di voler vietare i “bump stocks”, i dispositivi che aumentano la frequenza di spari delle armi appeared first on Il Post.