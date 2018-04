Audi RS4 Avant - Il giro di pista a Vairano - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 4 aprile 2018) 450 CV, 600 Nm di coppia massima da 1.900 a 5.000 giri, 281 km/h di velocità massima (autolimitata) e uno 0-100 da 3,4 secondi: questi i numeri dell'RS4, che abbiamo provato su Quattroruote di marzo. Come va. Sul circuito del nostro Centro Prove diha dimostrato qualità da vera sportiva fermando il cronometro a 1'17"246 (di alla BMW M4). Per quanto riguarda il comportamento in, la RS4 s'inserisce bene in curva soprattutto nella parte più lenta del nostri tracciato. Nei curvoni veloci, invece, è migliorabile il rollio, che in alcune circostanze dà una sensazione di galleggiamento.