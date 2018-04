Auchan chiude ipermercati | a rischio centinaia di posti di lavoro

Blastingnews

: #Auchan: azienda chiude a Catania e Napoli,'Perdite insostenibili' - TgLa7 : #Auchan: azienda chiude a Catania e Napoli,'Perdite insostenibili' - agro24tw : Auchan chiude, la nota dell’azienda - LavUnicoop : 'La Filcams considera grave ed inaccettabile l’intenzione di Auchan di cessare l’attività dei punti di vendita di N… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) #, senza preavviso, glidi Napoli e Catania. Una vera e propria doccia fredda ha accolto i lavoratori che vedono messi adidiVIDEO dall’improvvisa decisione dell’azienda francese di vendere l'odi via Argine a Napoli, dove sono impiegate 138 persone, e dire il centro La Rena di Catania, che da'a 108 dipendenti. Immediate le reazioni dei sindacati che hanno proclamato una serie di scioperi per protestare contro le decisioni dell’azienda e, soprattutto, contro le modalita' adottate che hanno tenuto i lavoratori all’oscuro di quanto stava per accadere.di Napoli e Catania verso la chiusura: altri centri a? I lavoratori dell’ipermercatodi via Argine hanno appreso stamattina 3 aprile, insieme ai loro rappresentati sindacali, della cessione del centro commerciale ad un noto ...