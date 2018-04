Astronomia | a Frascati dal 16 aprile spettacoli multimediali sotto la cupola del

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Una meravigliosa e coinvolgente esperienza di scoperta e osservazione del nostro Universo si profila adal 16 al 20per il pubblico giovanile e adulto. Presso le Mura del Valadier verrà allestito il Planetario dell’Associazione Tuscolana di“Livio Gratton” (ATA), formidabile strumento di simulazione del cielo in grado di consentire una totale immersione nelle sue profondità. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della manifestazione “Incontri di scienza 2018 – Prospettiva cosmica”, organizzata dall’ATA, in collaborazione con l’Associazione Eta Carinae e con il contributo diScienza. Scopo della manifestazione, articolata in numerosi eventi che hanno preso il via il 21 marzo, è avvicinare il grande pubblico alla scienza e consentire una conoscenza approfondita delle tematiche astronomiche. “Anche quest’anno – spiega il Presidente dell’ATA Luca Orrù – ...