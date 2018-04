finanza.lastampa

: Guida alla maternita' a Shanghai e in Cina / 2 - _assicurazioni_ : Guida alla maternita' a Shanghai e in Cina / 2 -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Pechino scende in campo per salvare ilassicurativo. Come ampiamente preannunciato a fine febbraio dalla China Insurance Regulatory Commission , il Governo hato 60,8di ...