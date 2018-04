Assemblea del Partito Democratico il 21 aprile | Martina si candida a segretario

L'Assemblea del Pd si terrà sabato 21 aprile : L'assemblea nazionale del Partito democratico si terrà sabato 21 aprile. E' questa, a quanto si apprende, la decisione che dovrebbe a breve essere ufficializzata con la convocazione dell'assise. L'assemblea dovrà, preso atto delle dimissioni di Matteo Renzi, eleggere un nuovo segretario o convocare il congresso.

I sindaci aprono l'Assemblea Tim alle richieste del fondo Elliott : L'inizio dello scontro finale tra Vivendi e il fondo americano Elliott per la governace di Tim è segnato. l'assemblea dei soci del prossimo 24 aprile si aprirà con la votazione delle richieste ...

Palazzo Cesaroni - si riunisce l'Assemblea legislativa : all'ordine del giorno la proposta di legge sul cyberbullismo : I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube , https://goo.gl/GWxLm8 , link is external, , e sul sito istituzionale Alumbria.it QUESTION TIME "Riperimetrazione area Parco ...

Estra - ok dell'Assemblea a bilancio e ricapitalizzazione : Teleborsa, - Via libera dell'Assemblea dei Soci di Estra S.p.A. ai risultati di bilancio 2017 e all'aumento di capitale con efficacia subordinata all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul ...

Assemblea dei dipendenti Agenzia delle Entrate a Ragusa : Si è parlato dei problemi del settore Agenzie delle Entrate ma anche dei problemi che riguardano la sede di Ragusa nel corso dell'Assemblea sindacale

TIM - Elliott : no Assemblea a maggio in caso di reintegro del CdA a aprile : Teleborsa, - Il prossimo 4 maggio non dovrà esserci nessuna Assemblea degli azionisti di TIM se all'Assemblea del 24 aprile sarà approvata la proposta del fondo Elliott per "reintegrare un Board ...

Riorganizzazione del Personale. Il Vice Presidente dell'Assemblea Legislativa Mancini - annuncia una segnalazione all'Anac : UMWEB, Perugia. Il Vice-Presidente Mancini chiederà all'Anac di verificare la correttezza della proposta inoltrata all'Ufficio di Presidenza di sospensione delle misure anticorruzione vigenti per il ...

M5s - l’Assemblea del Senato ufficializza la nomina del capogruppo Toninelli e del direttivo. Verso rinvio voto statuto : I Senatori M5s hanno ufficializzato la nomina del capogruppo Danilo Toninelli e del direttivo a Palazzo Madama. Mentre gli altri partiti stanno discutendo per scegliere i loro referenti in Parlamento, l’assemblea, radunata anche per esaminare il nuovo statuto, ha dato il via libera per acclamazione al nome scelto subito dopo le elezioni da Luigi Di Maio. Nel corso dalla riunione, è intervenuto anche il Capo politico: “Inizieremo le ...

Assemblea dei dipendenti Agenzia delle Entrate a Ragusa : Si parlerà della riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate, dei passaggi della fascia economica e del contratto di lavoro

Serie A - diritti tv al centro della prossima Assemblea di Lega : MILANO - I diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò . L'incontro si terrà a Roma, presso il Salone d'onore del Coni, martedì ...