Ascolti tv | Juventus-Real Madrid sul canale 20 di Mediaset vince la serata

Canale 20 Mediaset - ottimi Ascolti per il debutto con Juventus-Real Madrid : Mediaset voleva che il nuovo Canale 20 fosse conosciuto, nel giorno del suo debutto, da più persone possibili, e così è stato. La strategia di aprire le trasmissioni del nuovo Canale con la partita di andata dei quarti di Champions League tra Juventus e Real Madrid (vinta dalla squadra spagnola per 3-0, con una fantastica doppietta di Cristiano Ronaldo) ha ripagato con ascolti da rete generalista. ...

Tottenham-Juventus - record stagionale di Ascolti : 8 - 5 milioni spettatori : TORINO - Grandi ascolti per Tottenham-Juventus sulle reti Mediaset. La gara di ritorno degli ottavi di Champions League ha registrato un totale di 8.561.000 spettatori con uno share del 30,78% tra ...

Ascolti tv - per la Juventus in Champions quasi 8 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Il calcio di Champions fa il pieno di Ascolti assegnando a Canale 5 la vittoria della prima serata: la partita Tottenham – Juventus ha ottenuto infatti 7.956.000 telespettatori pari al 28,58% di share, contro i 2.709.000 e il 10,9% della fiction con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, E’ arrivata la felicità 2, trasmessa da Rai1 (3.011.000 con il 10,72% nel primo episodio e 2.481.000 e l’11,15% nel ...

Ascolti tv - la semifinale di Coppa Italia Atalanta – Juventus fa 5 - 6 milioni di spettatori : Ascolti tv, Prime time Serata di Ascolti nel segno del calcio di Coppa Italia: Atalanta-Juventus ha tenuto incollati a Rai1 5 milioni 590 mila spettatori pari al 21% di share, risultando il programma più visto del prime time. Su Canale 5 il film Adaline e l’eterna giovinezza ha raccolto 2 milioni 842 mila con l’11.72%. Sempre in prima serata, in crescita su Rai2 l’appuntamento con Stasera tutto è possibile, il varietà condotto ...

