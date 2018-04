Ascolti tv | boom Canale 20 di Mediaset | Isola batte fiction Rai

C’è posta per te inarrestabile : De Filippi chiude con boom di Ascolti : Maria De Filippi: ottimi ascolti per l’ultima puntata di C’è posta per te Si è conclusa ieri sera la ventunesima edizione di C’è posta per te, il people show che si conferma il più amato e il più scelto dal pubblico italiano del sabato sera. Questa edizione, in onda dal 13 gennaio al 31 marzo, è stata molto fortunata dal punto di vista dello share, facendo registrare una media quasi del 30% di share pari a quasi 6 milioni di ...

Pappa e Ciccia - boom di Ascolti - rinnovo e Trump telefona a Roseanne Barr : Update 30 marzo: a pochi giorni dal clamoroso successo dei primi due episodi, ABC decide di ordinare una nuova stagione di Pappa e Ciccia che avrà 13 episodi contro i 9 dell'attuale stagione. Roseanne avrà così un'undicesima stagione (o seconda stagione revival) Pappa e Ciccia boom di ascolti Clamoroso e sorprendente successo negli Stati Uniti per il ritorno di Roseanne, meglio conosciuto in Italia con il titolo di Pappa e Ciccia, tornata ...

Pappa e Ciccia - boom di Ascolti e Trump si congratula con Roseanne Barr : Clamoroso e sorprendente successo negli Stati Uniti per il ritorno di Roseanne, meglio conosciuto in Italia con il titolo di Pappa e Ciccia, tornata in onda con una decima stagione da nove episodi a 21 anni di distanza dall'ultimo episodio del 1997. 18 milioni di spettatori con il 5,2 di rating nella fascia di pubblico tra i 18 e i 49 anni, hanno seguito i primi due episodi in onda sulla ABC.Tra gli spettatori c'era anche il Presidente ...

«Pappa e Ciccia» : boom di Ascolti per il revival (e Trump si congratula) : Gli americani non vedevano l’ora di riaprire i loro salotti alla famiglia Conner. Il revival di Pappa e Ciccia – titolo originale Roseanne – ha debuttato il 27 marzo sul canale Abc con la bellezza di 18 milioni di spettatori (il miglior risultato degli ultimi 6 anni per uno show dell’emittente): un numero sorprendente, se si considera il panorama televisivo sovraffollato. LEGGI ANCHEJohn Goodman: da «Lebowski» al ritorno ...

Ascolti TV | Lunedì 26 marzo 2018. Boom dei programmi dedicati a Frizzi : Uno Mattina 29.9% - La Vita in Diretta 20.1%-25.7% - Techetechetè 25.1% - Porta a Porta 25.3% : La Vita in Diretta Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di fango, in onda dalle 20.47 alle 22.48, ha conquistato 6.448.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.617.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Il Paradiso per davvero ha interessato 1.917.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 2.491.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Lunedì 26 marzo 2018. Boom dei programmi dedicati a Frizzi : Uno Mattina 29.9% - La Vita in Diretta 20.1%-25.7% - le Teche 25.1% - Porta a Porta 25.3% : La Vita in Diretta Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di fango, in onda dalle 20.47 alle 22.48, ha conquistato 6.448.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.617.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Il Paradiso per davvero ha interessato 1.917.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 2.491.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Lunedì 26 marzo 2018. Montalbano 24.3% - Il Segreto 11.1%. Boom dei programmi dedicati a Frizzi : La Vita in Diretta Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di fango, in onda dalle 20.47 alle 22.48, ha conquistato 6.448.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.617.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Il Paradiso per davvero ha interessato 1.917.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 2.491.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 ...

Emigratis - boom di Ascolti per l'esordio su Italia 1 : Esordio con il botto per la prima puntata della terza stagione di Emigratis , in onda dal 19 marzo ogni lunedì su Italia 1. Il programma, condotto dal duo comico di Pio e Amadeo , ha raggiunto il 9.8% ...

Montalbano stravince la prima serata - boom di Ascolti anche in replica : Continua il successo de ' Il Commissario Montalbano ', che anche in replica con l'episodio ' Una Faccenda Delicata ' conquista la prima serata. La puntata, trasmessa su Rai1 e mandata più volte in ...

Ascolti tv - 18 marzo/ Boom di Domenica Live con oltre 3 milioni di spettatori - vola Storie Maledette : Gli Ascolti tv del 18 marzo confermano la vittoria di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa ma anche l'interesse sempre maggiore per Franca Leosini e Storie Maledette, ecco il dettaglio(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:34:00 GMT)

Striscia la notizia/ Boom di Ascolti : oltre 6 - 5 milioni di spettatori - è il programma più visto della giornata : Questa sera, giovedì 15 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. In studio anche le veline.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:24:00 GMT)

Franca Leosini/ Storie Maledette : Sabrina Misseri e Cosima Serrano - nessun pregiudizio e boom di Ascolti : Franca Leosini, Storie Maledette: enorme successo per la prima parte dell'intervista a Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Le espressioni della giornalista rilanciate sui social.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:17:00 GMT)

Boom di Ascolti per Tottenham-Juventus : è la partita più vista della stagione : Numeri da record in stagione per gli ascolti della sfida di Champions: battuto il derby di Milano di Coppa Italia. L'articolo Boom di ascolti per Tottenham-Juventus: è la partita più vista della stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

IL COMMISSARIO MONTALBANO/ Un covo di vipere : nuovo boom di Ascolti? (oggi - 6 marzo 2018) : Questa sera, martedì 6 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda la replica di "Un covo di vipere", primo episodio dell'undicesima stagione de Il COMMISSARIO MONTALBANO.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 19:40:00 GMT)