Blastingnews

: Artigianato nel mondo: opere create con le proprie capacità manuali - ItaliaTunisia : Artigianato nel mondo: opere create con le proprie capacità manuali - San_Arti : Oggi vi segnaliamo una prossima apertura a Palermo. Crossing Over Design, un innovativo laboratorio artigianale di… - UnoTvnews : Salerno e provincia. Artigianato: -1,24% il tasso di crescita nel 2017 -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) L'esprime sempre creatività, in ogni angolo delci sono persone che creano con lemanidi rara bellezza, che durano nel tempo e molto spesso abbelliscono l'ambiente che li circonda. A volte guardare questeci riporta indietro nel tempo, ripensando a come venivano prodottesenza l'uso di moderni strumenti di lavoro.della pietra in Tunisia Quest'oggi vi parlerò della lavorazione della pietra in Tunisia, affidata ancora all'abiletà, dove con l'uso di scalpello, martello e compasso si creano oggetti molto belli. La pietra utilizzata è di origine calcarea che viene ricavata dalle montagne della Tunisia, e in base alle zone, la pietra si differenzia per colorazione naturale ma non per composizione mineraria. La lavorazione viene tramandata da padre in figlio, spesso viene insegnata quando ancora si è molto piccoli o per scelta o ...