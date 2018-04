Archeologia | l’Uomo di Neanderthal aveva il “nasone” per potere respirare meglio

meteoweb.eu

: #ComunicazioneCreativa 'Se l’uomo non fosse un sognatore, non si porrebbe interrogativi. Se l’uomo non fosse un sog… - pontanifra : #ComunicazioneCreativa 'Se l’uomo non fosse un sognatore, non si porrebbe interrogativi. Se l’uomo non fosse un sog… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Uno studio pubblicato oggi su “Proceedings of the Royal Society B” ha rivelato che l’Uomo diera provvisto di un naso prominente perriscaldare e umidificare l’aria fredda e secca che respirava in grande quantità. Utilizzando dei modelli in 3D di crani di Homoensis, Homo sapiens e del loro presunto comune antenato, l’Homo heidelbergensis, una squadra internazionale di ricercatori ne ha studiato l’apparato respiratorio. Basandosi sulla dinamica dei fluidi gli esperti hanno dimostrato che il naso dell’Uomo die dell’uomo moderno “riscaldava e umidificava l’aria più efficacemente di quello dell’Homo heidelbergensis, lasciando presumere che le due specie si sia evolute in modo da poter resistereai climi freddi e/o secchi“. Le fosse nasali o narici delensis ...