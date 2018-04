Apple ha rubato a Google il capo dell' intelligenza artificiale

agi

(Di mercoledì 4 aprile 2018) John Giannandrea, che fino a pochi giorni fa guidava il dipartimento dia ricerca di, è passato ad Apple​. Qui sarà aa strategia di AI (Artificial Intelligence) e machine learning, e riporterà direttamente all’amministratore delegato Tim Cook. Il reclutamento di una figura come quella del 53enne di origini scozzesi Giannandrea - che aha spinto l’integrazionein prodotti come la ricerca internet, Gmail e l’assistente digitale,Assistant - segna una vittoria tattica per Apple, che rispetto ad altri colossi tecnologici è rimasta indietro sul terreno. Il settore negli ultimi anni è stato infatti dominato da Facebook e, oltre che da Amazon e Microsoft, aziende che hanno investito parecchio in AI, e ...