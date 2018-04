Applausi per Montella ma vince il Bayern

Calcio : a Udine Applausi per Astori : ANSA, - ROMA, 3 APR - Un lungo applauso al 13' minuto di Udinese-Fiorentina per ricordare Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto proprio a Udine il 4 marzo scorso prima della sfida con i ...

Emiliano Mondonico - funerale/ Sedie alzate in sua memoria - fumogeni e Applausi per un uomo di altri tempi : Ultimo addio ad Emiliano Mondonico di cui proprio oggi si sta tenendo il funerale tra Sedie alzate in sua memoria, fumogeni e applausi per quello che per tutti è un uomo di altri tempi(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:53:00 GMT)

Niente insulti dagli spalti - solo Applausi : in Friuli l’esperimento del “Silent Match” : Una partita senza insulti all’arbitro, parolacce, indicazioni ai giocatori in campo e all’allenatore. Utopia? No, realtà, in Friuli L'articolo Niente insulti dagli spalti, solo applausi: in Friuli l’esperimento del “Silent Match” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Addio Fabrizio Frizzi - Applausi e commozione per l'ultimo saluto al conduttore - TV/Radio - Spettacoli : ROMA - Troppo piccola la chiesa degli Artisti per contenere la gente che vuole dare l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi , scomparso lunedì 26 marzo a soli 60 anni . Migliaia di persone, dopo il ...

Applausi scroscianti per l'opera che fa dimenticare la tristezza : Il pubblico è rimasto entusiasta Rovigo - La trama dell'opera si ispira a un fatto di cronaca , la vicenda di una signora milanese, Antonietta Frappolli, rapita dai corsari nel 1805, portata nell'...

Applausi per Angius a Cagliari : Cagliari, 24 MAR - Una serata dedicata a Stravinsky, Berg e Cajkovskij con un'ottima esecuzione dell'Orchestra del Teatro Lirico sotto la direzione del maestro Marco Angius. Successo ieri sera al ...

“Sei un…”. Vergogna contro Alex Zanardi : lo hanno detto davvero. Preso di mira con parole e immagini choc - ma la sua risposta è da campione. E fioccano gli Applausi. “Un esempio per tutti noi” : Forza, carattere, determinazione. Più quella sana voglia di vincere le sfide quotidiane e buttare il cuore oltre l’ostacolo. Questo ha insegnato Alex Zanardi, l’ex campione di automobilismo che nel 2001 , in un terribile schianto sul circuito tedesco del Lausitzring, lo stesso dove pochi mesi aveva perso la vita Michele Alboreto, perse l’uso delle gambe. Poteva compiangersi Alex. Poteva campare di comparsate sulla sicurezza e con i soldi ...

Applausi a New York per gli studenti Brindisini"AMBASCIATORI ALL'ONU" : L'appuntamento è durato tre giorni, durante i quali i ragazzi, precedentemente preparati e divisi in gruppi di lavoro, hanno affrontano temi di scottante attualità politica e sociale. Tra i gruppi ...

”Mi sposo!”. Ciacci show a ‘Detto fatto’. L’annuncio - in diretta tv - lascia lo studio (e la bella Caterina Balivo) senza parole : Applausi à gogo per il mitico Giò Giò : Non accenna a diminuire la polemica scatenata dalla scelta di Ivan Zazzaroni di non votare, nell’ultima puntata di ”Ballando con le stelle”, la coppia formata da Giovanni Ciacci e il maestro Raimondo Todaro perché ”esteticamente sbagliato”. Il costumista è il primo concorrente del programma di Milly Carlucci che sceglie di ballare con un maestro dello stesso sesso e nella puntata andata in onda sabato 17 marzo il ...

'Sachertorte' al Rossetti - Applausi per lo spettacolo scritto e diretto da Amelia Di Corso : Per Amelia Di Corso è stato un debutto in casa sicuramente da ricordare a lungo e da portare co sè come stimolo per continuare nel suo interessante perCorso artistico nel mondo del teatro fatto di ...

'Spegnete quei telefonini!' : Applausi al Regio per una spettatrice arrabbiata : Gli applausi più intensi alla prima di Roberto Devereux di Donizetti al Teatro Regio di Parma sono andati all'immensa Mariella Devia che interpretava la regina Elisabetta. Ma applausi e grida di "...

Roberto Bolle incanta la Scala di Milano sulle note del Bolero di Ravel : per lui 10 minuti di Applausi : Un quarto d'ora di danza sensuale seguita, alla fine, da oltre 10 minuti di ovazioni, per Roberto Bolle che stasera alla Scala si è esibito in uno degli spettacoli più attesi della stagione scaligera, il Bolero di Maurice Ravel, nella coreografia capolavoro del 1961 di Maurice Bejart."Ballarlo era il mio sogno da sempre", aveva ripetuto l'etoile nelle settimane scorse. E Bolle, 43 anni tra due settimane, ha davvero trascinato in ...

