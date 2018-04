Appalti : Oice - frenata dei bandi di progettazione a marzo : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – Pausa a marzo, dopo il picco di febbraio, per il mercato della sola progettazione: sono state bandite 250 gare, per un valore di 34,9 milioni di euro. Rispetto a febbraio il calo è del 26,5% in numero e del 40,6% in valore. Anche il confronto con marzo 2017 è negativo: -25,4% in numero ma +2,2% in valore. Il primo trimestre 2018 si chiude con 851 bandi di progettazione per un valore di 124,6 milioni di euro: +6% ...

Appalti : Oice - a febbraio bandi sola progettazione +90 - 1% in valore : Roma, 13 mar. (AdnKronos) – Dopo la prevedibile pausa di gennaio a febbraio il mercato riprende a correre: le gare per servizi di sola progettazione rilevate nel mese sono state 340 (di cui 51 sopra soglia) per un importo di 58,7 milioni di euro, rispetto al mese di gennaio il numero cresce del 30,3% e il loro valore del 90,1%, rispetto a febbraio 2017 + 38,2% in numero e 112,1% in valore. E’ quanto emerge dall’Osservatorio ...

Appalti : Oice - a febbraio bandi sola progettazione +90 - 1% in valore (2) : (AdnKronos) – Nel primo bimestre 2018 per tutti i servizi di ingegneria e architettura sono state bandite 938 gare per un importo complessivo di 133,8 mln di euro che, confrontati con il primo bimestre 2017, mostrano un aumento del 12,1% nel numero (+12,0% sopra soglia) e del 21,0% nel valore (+11,0% sopra soglia).“I dati di febbraio confermano – sottolinea Gabriele Scicolone, presidente Oice – che la fase di crescita del ...

Appalti : Oice - a gennaio progettazione -20 - 2% in numero e -78 - 8% in valore : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – A gennaio il valori del mercato della progettazione fortemente negativi rispetto a dicembre 2017: -20,2% in numero e -78,8% in valore. è un calo che si verifica sempre a gennaio (lo scorso anno calarono dell’8% le gare sul dicembre 2016), ma quest’anno si sconta soprattutto il confronto con un mese in cui il valore è stato fortemente innalzato dai 104,7 milioni di euro dei bandi pubblicati ...

Appalti : Oice - a gennaio progettazione -20 - 2% in numero e -78 - 8% in valore (2) : (AdnKronos) – Per il 2018, rileva, “ci aspettiamo che continui la crescita del mercato, sola garanzia di crescita per tutto il settore, così come ci conforta vedere che anche i dati per i lavori iniziano a dare qualche positivo risultato, con un incremento nel 2017 dell’11,3% nel numero dei bandi e del 27,6% in valore; una crescita, è vero, meno sensibile della nostra, ma siamo convinti che l’effetto delle progettazioni ...