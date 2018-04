Antonio Tajani contro Luigi Di Maio | Antidemocratico | rispetti chi vota Forza

Antonio Tajani avverte Matteo Salvini : cosa gli impedisce di fare : Ci sarà anche lui nella delegazione di Forza Italia che andrà al Quirinale dal presidente. Quella ricevuta nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi è per Antonio Tajani è una bella investitura. Quasi l'...

'Senza Forza Italia non si fa il governo' - così Antonio Tajani - : Roma, 3 apr. , askanews, 'Forza Italia è Berlusconi. E senza Forza Italia non si fa alcun governo. Rappresentiamo il 14% degli elettori, abbiamo 170 parlamentari e siamo il primo gruppo del ...

Silvio Berlusconi - al Colle per le consultazioni con Antonio Tajani : l'investitura del nuovo leader? : Nelle ultime ore l'indiscrezione secondo la quale al Quirinale, per le consultazione, salirà Silvio Berlusconi ha trovato sempre più conferme: il leader in prima persona, dunque, faccia a faccia con ...

Antonio Tajani - CHI È IL CANDIDATO DI BERLUSCONI/ La rinuncia a 400mila euro di buonuscita da Commissario Ue : ANTONIO TAJANI è il CANDIDATO premier di Forza Italia: BERLUSCONI lo riceve a Palazzo Grazioli, "farà il bene dell'Italia in europa”. Salvini lo teme, "bravo ma spero resti al Parlamento Ue"(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 15:58:00 GMT)

Antonio Tajani - chi è il candidato di Berlusconi/ 'Da figlio di militare sono a disposizione della Patria' : Antonio Tajani è il candidato premier di Forza Italia: Berlusconi lo riceve a Palazzo Grazioli, 'farà il bene dell'Italia in Europa". Salvini lo teme.

Antonio Tajani - chi è il candidato di Berlusconi/ "Da figlio di militare sono a disposizione della Patria" : Antonio Tajani è il candidato premier di Forza Italia: Berlusconi lo riceve a Palazzo Grazioli, "farà il bene dell'Italia in Europa”. Salvini lo teme, "bravo ma spero resti al Parlamento Ue"(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 22:22:00 GMT)

Antonio Tajani/ Berlusconi - “difenderà interessi Italia in Ue” : Salvini - “io pronto a fare il premier” : Antonio Tajani è il candidato premier di Forza Italia: Berlusconi lo riceve a Palazzo Grazioli, "farà il bene dell'Italia in Europa”. Salvini lo teme, "bravo ma spero resti al Parlamento Ue"(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Dai monarchici all’Europa - passando per Arcore : chi è Antonio Tajani - il candidato premier di Berlusconi : A Bruxelles i colleghi maligni lo chiamano «l’anti-Schultz», dal nome del suo predecessore alla Presidenza dell’Europarlamento. Perché se quello s’infervorava su ogni punto, Antonio Tajani evita il confronto duro. Se quello si intrometteva in ogni discussione europea, Antonio Tajani si occupava di aumentare il suo consenso tra i gruppi politici. Se quello pensava all’Europa, scrive Politico.eu, Tajani pensava ...

Antonio TAJANI/ Chi è il candidato premier di Silvio Berlusconi : l’incontro a Palazzo Grazioli : ANTONIO TAJANI, chi è il candidato premier di Forza Italia: Silvio Berlusconi ha scelto il presidente del Parlamento Europeo, che nel 2014 ha rinunciato a 468 mila euro(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:15:00 GMT)

Antonio Tajani/ Chi è il candidato premier di Silvio Berlusconi : il percorso europeo : Antonio Tajani, chi è il candidato premier di Forza Italia: Silvio Berlusconi ha scelto il presidente del Parlamento europeo, che nel 2014 ha rinunciato a 468 mila euro(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:17:00 GMT)

Antonio Tajani : età - moglie e figli. La vita privata e la carriera del presidente : Antonio Tajani ha 64 anni ed è nato a Roma, è stato ufficiale dell’aeronautica militare e membro del Partito Monarchico. Ha lavorato come giornalista e inviato per Radio Rai e per Il Giornale di Montanelli. Nel 1994 venne scelto da Silvio Berlusconi come portavoce del suo primo governo. Nello stesso anno fu eletto per la prima volta al Parlamento europeo. Il gennaio del 2017 Tajani era stato eletto presidente del Parlamento europeo al ...

Antonio Tajani : la fotostoria del candidato premier di Forza Italia : Dalla carriera nell'Aeronautica al giornalismo. Con Berlusconi sin dagli esordi, è uomo di punta nella UE. Dal 2017 è Presidente del Parlamento Europeo

Antonio TAJANI/ Chi è il candidato premier di Silvio Berlusconi : Salvini - "Nessun problema" : ANTONIO TAJANI, chi è il candidato premier di Forza Italia: Silvio Berlusconi ha scelto il presidente del Parlamento Europeo, che nel 2014 ha rinunciato a 468 mila euro(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:09:00 GMT)

Chi è Brunella Tajani/ La moglie di Antonio sarà First Lady dopo le elezioni? : Brunella Tajani sogna di riportare il marito in discoteca e intanto lo tiene in forma con verdure, proteine e poca basta, ecco le curiosità sulla moglie di Antonio Tajani(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:07:00 GMT)