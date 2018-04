Anticipazioni Chi l' ha visto? puntata del 4 aprile 2018

Don Matteo 11 - Anticipazioni puntata 5 aprile : Cecchini s’improvvisa ciclista : Dopo i primi dieci episodi (i cui ascolti restano strepitosi di settimana in settimana, segnando ogni volta un grande successo), giovedì 5 aprile alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – sempre con Spoleto a fare da sfondo – così come, allo stesso tempo, ogni ...

Chi l’ha visto?/ Anticipazioni : il mistero di Alessandro Fiori - le ultime con Federica Sciarelli (4 aprile) : Chi l'ha visto? Anticipazioni e casi della puntata di oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Federica Sciarelli si occuperà del mistero di Alessandro Fiori con l'inviato in collegamento.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:42:00 GMT)

Uomini e Donne Anticipazioni : Giorgio nell'occhio del ciclone - Sossio in love Video : Il Trono Over continua a battere di gran lunga gli ascolti del Classico, appassionando il pubblico. Giorgio e Gemma non smettono di battibeccare, trascinando una storia ormai finita ma che evidentemente ha lasciato più strascichi del previsto. Intanto Sossio sembra sentire l'aria frizzantina della primavera, svolazzando di fiore in fiore. Ben tre le Donne che sta frequentando anche se, nella puntata di oggi, le pretendenti del calciatore dagli ...

Report – Terza puntata del 2 aprile 2018 – Anticipazioni - inchieste. : Questa sera, in prima serata su Raitre Terza puntata della nuova edizione di Report, il programma di inchieste e approfondimento, che nelle scorse edizioni ha fatto luce su diversi casi scottanti, interessando una platea sempre più ampia. Report Alla conduzione, per la Terza serie consecutiva, l’autore Sigfrido Ranucci e la collaborazione delle cinque storiche firme […] L'articolo Report – Terza puntata del 2 aprile 2018 – Anticipazioni, ...

Isola dei Famosi 2018 Anticipazioni 3 aprile : Franco chiarirà i suoi motivi : Isola dei Famosi 2018 anticipazioni del 3 aprile – Un nuovo appuntamento con il reality di Canale 5 attende i fan martedì sera. L’Isola dei Famosi 2018 potrà contare su tre eventi importanti: il confronto fra Franco Terlizzi e i Naufraghi e l’intervista a Simone Barbato. E non solo! I concorrenti dovranno svelare chi sarà il primo finalista di quest’edizione dello show. Si prevedono scontri in arrivo, prima della finale del programma. Isola dei ...

Ieri - Oggi - Italiani - Anticipazioni : Rita Dalla Chiesa tra sport e campioni : Lunedì 2 aprile, in seconda serata, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Ieri Oggi...

NCIS Los Angeles 9/ Anticipazioni del 31 marzo 2018 : Kensi di nuovo cecchina contro i terroristi : NCIS - Los Angeles 9, Anticipazioni del 31 marzo 2018, in prima Tv su Rai 2. Kensi viene chiamata in aiuto dei militari per fermare una minaccia nucleare.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 10:20:00 GMT)

Anticipazioni Amici 17 : Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi : La puntata del talent di Maria De Filippi in onda sabato 31 marzo 2018 dalle 14:00 su Canale 5 è già stata registrata. Ormai sono uscite tutte le news sui ragazzi che hanno avuto accesso al Serale, sui giudici esterni e sugli ospiti. Ilvicolodellenews.it ha però rilasciato altre Anticipazioni su Amici 17. In studio farà il suo ingresso Rita Dalla Chiesa, ex moglie di Fabrizio Frizzi. Anticipazioni Amici 17: Rita Dalla Chiesa ricorda l’ex ...

Grande Fratello 2018 / Anticipazioni : Ginevra Lambruschi e Michael Terlizzi nel cast? : Grande Fratello 15, chi farà parte del cast? Nuove indiscrezioni chiamano in causa alcuni fidanzati già noti nel mondo dello spettacolo. Ecco di chi si tratta.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:20:00 GMT)

Anticipazioni Amici : Rita Dalla Chiesa e De Filippi ricordano Frizzi : Rita Dalla Chiesa ricorda Frizzi ad Amici di Maria De Filippi Domani pomeriggio, alle 14.10 su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. La puntata è stata registrata ieri pomeriggio proprio perché domani è la vigilia di Pasqua e questo ha portato alla fuga di notizie. La diciassettesima edizione del Serale andrà in onda sabato 7 aprile: i ballerini e i cantanti si sfideranno in due squadre ma solo ...

Reazione a Catena Anticipazioni : chi sostituirà Amadeus : Amadeus sostituito a Reazione a Catena? I possibili nomi dei conduttori Reazione a Catena dovrebbe partire a maggio. Lo show preserale di Rai1 quest’anno dovrebbe infatti essere anticipato di qualche settimana rispetto al solito. Molto probabilmente Amadeus lascerà il timone dello game estivo della prima rete per dedicarsi a un nuovo programma, Ora o mai più, che dovrebbe partire proprio il 18 maggio. In base all’indiscrezione ...

Propaganda Live Anticipazioni 30 marzo : con Diego Bianchi c'è Antonio Albanese : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di questa sera Nel corso della puntata Mirko Matteucci si reca a Grottammare , località in provincia di ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nicolò Brigante sceglie Marta : le prove parlano chiaro! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono classico. Nicolò Brigante sceglie Marta Pasqualato? Brutte notizie per Virginia Stablum: gli ultimi indizi parlano chiaro(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 07:35:00 GMT)