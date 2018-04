Ancora vendite su STMicroelectronics : Non si arrestano le vendite su STMicroelectronics , al momento tra i peggiori titoli del FTSE Mib con un ribasso del 3,58% a 16,825 euro. Il produttore di semiconduttori sconta l' inasprimento della ...

Casa - aumentano le compravendite ma i prezzi Ancora in calo nel 2017 - : Guardando al futuro, per il 2018 lo studio prevede 'una progressiva stabilizzazione dei prezzi degli immobili', anche se 'le incertezze prodotte da un eventuale instabilita' politica potrebbero ...

Immobiliare : l’efficienza energetica non spinge (Ancora) il mercato - il 56% delle vendite è nella classe peggiore : Nelle compravendite immobiliari l’efficienza energetica non è ancora un elemento decisivo nelle scelte anche se sta conquistando spazi rispetto al passato. È questo il quadro in chiaroscuro che emerge dallo studio realizzato da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) e I-Com (Istituto per la Competitività) che fotografa, ...

Ancora vendite sulle Borse asiatiche : Teleborsa, - Prevale il segno meno tra le principali Borse asiatiche , Ancora una volta zavorrate dai timori per una guerra commerciale alla luce della politica protezionistica voluta dal Presidente statunitense Donald Trump . A Tokyo l'indice Nikkei ha ceduto mezzo punto percentuale a 21.676 punti , +0,12%, mentre il più ampio Topix ha limato lo 0,...

Le Borse piegate Ancora dalle vendite : Rodolfo Parietti Adesso non funziona più nemmeno quel movimento a elastico, da yo-yo, fatto di discese ardite e di risalite. Wall Street sembra avere ormai la faccia brutta dei giorni peggiori, quella ...

Borse Ancora travolte dalle vendite : È una spia rossa accesa sulla consolle del mercato immobiliare americano, con potenziali ripercussioni negative sull'intera economia a stelle e strisce. Ed è di questo, più che dell'eventualità di ...

Ancora vendite a Wall Street. Europa in rosso - a Milano premiata Intesa : Dopo la giornata nera di ieri la Borsa americana perde nuovamente terreno. Intesa Sp ha presentato il piano industriale che prevede utili per 6 mld al 2021. Fineco e Fca arginano i danni dopo una partenza rovinosa. Euro attorno a 1,24 dollari...

Wall Street Ancora bersaglio di vendite : Dall'altra parte dell'oceano, il Governatore della BCE Mario Draghi, ha assicurato che " l'economia dell'area euro si sta espandendo al di sopra del suo potenziale ". Tra gli indici americani, il Dow ...

Ancora vendite sui mercati europei : Teleborsa, - Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente , in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,246 ...

Europa apre la settimana in rosso - a Milano Ancora vendite su Leonardo : Listini continentali in difficoltà dopo la chiusura negativa oggi di Tokyo (-3,4%) e di Wall Street (-2,5% il Dow Jones) di venerdì. Il gruppo della difesa paga ancora la delusione degli operatori sul piano industriale mentre tengono le utility ...