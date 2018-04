Amministrative : in Sicilia al voto 137 comuni - dilagano liste civiche (3) : (AdnKronos) - Per Trapani il voto del 10 giugno potrebbe essere un ritorno alla normalità, dopo il commissariamento seguito alle elezioni dello scorso anno quando l'inchiesta Mare Monstrum costrinse Girolamo Fazio a ritirarsi e al ballottaggio non si raggiunse il quorum per l'elezione dell'unico can

Amministrative : in Sicilia al voto 137 comuni - dilagano liste civiche (2) : (AdnKronos) - Fra i nomi in corsa per la poltrona di primo cittadino di Messina, oltre a Accorinti, ci sono invece il deputato regionale Cateno De Luca, Giuseppe Trischitta - che qualche giorno fa ha annunciato la sua uscita da Forza Italia - e il direttore scientifico dell’Ircss Bonino Pulejo Placi

Amministrative : Musumeci - in Sicilia probabilmente voto 10 giugno : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo pensato al 10 giugno per il prossimo turno di Amministrative. C'è solo un punto interrogativo: pare che quel giorno ci sia un megaconcorso pubblico che potrebbe spostare migliaia di persone dalle città. Se dovesse essere confermato, anticipiamo o spostiamo di