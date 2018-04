AMERICAN PIE - NUDI ALLA META Su TV8 il film con John White oggi | 4 aprile 2018

Occhio per occhio. Mosca chiude il consolato AMERICANo a San Pietroburgo ed espelle 150 diplomatici tra Usa - Europa e Canada : La Russia ha deciso di chiudere il consolato Usa a San Pietroburgo in risposta alla misura americana di chiudere il consolato russo a Seattle per il caso Skripal. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, aggiungendo che saranno espulsi lo stesso numero di diplomatici americani e occidentali dei russi allontanati. In tutto, dunque, le espulsioni saranno più di 150, la somma degli allontanamenti decisi da Usa, ...

AMERICAN PIE - Il matrimonio/ Su Italia 1 il terzo capitolo della saga : curiosità e cast (oggi - 29 marzo 2018) : American Pie - Il matrimonio, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Jason Biggs, Alyson Hannigan e Thomas Ian Nicholas. La trama del film nel dettaglio.

Steven Spielberg - il David di Donatello alla carriera andrà al celebre regista AMERICANo - Cinema - Spettacoli : Steven Spielberg riceverà il David alla carriera - Life Achievement Award nel corso della 62esima edizione dei Premi David di Donatello. In accordo con il consiglio direttivo, lo annuncia Piera ...

Recensione : “The Post” Steven Spielberg - Meryl Streep e Tom Hanks risvegliano la coscienza AMERICANa : La diciottesima nominations agli Oscar per Steven Spielberg arriva con “The Post”, un film che narra di un tremendo inganno, di un gruppo di personalità brillanti e determinate, ma, soprattutto, di una delle donne più coraggiose d’America, tramite un realismo e un’enfasi coinvolgenti e toccanti in modo intimamente profondo. A donare un tocco di sacralità e prestigio alle basi già ottime della pellicola, vi sono le impeccabili e sempre eccellenti ...

Vescovi AMERICANi : "Sbagliato benedire le coppie omosessuali" : I Vescovi americani hanno preso una posizione sul tema della benedizione alle coppie omosessuali. Durante le passate settimane, infatti, prima Monsignor Bode, numero due della Conferenza episcopale ...

Ntv-Italo venduta al fondo AMERICANo GIP - spiegato bene : Sul piatto quasi 2 miliardi di dollari per il 100% dell'azienda che rinuncia alla quotazione in Borsa per entrare nel maggior fondo di infrastrutture del mondo