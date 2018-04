'American life' : animalista bodybuilder spara nella sede di Youtube e si uccide Video : #Youtube, la celebre piattaforma Video di Google, era diventata la sua ragione di vita e alla fine anche di morte. L'ossessione unica, il nemico da combattere come fosse una persona fisica. #Nasim Najafi Aghdam, questo almeno il suo nome online, 39enne Videoblogger animalista attivista e vegana bodybuilder come lei stessa si definiva, iraniana di origine ma residente a San Diego, lamentava che il colosso del Web la censurasse [Video], che la ...

The Resident : un nuovo medical drama debutta su Fox Life subito dopo Grey’s Anatomy. Si critica la sanità Americana : The Resident - Emily VanCamp Il lunedì è il giorno del medical drama per Fox Life, da quando ci ha messo le tende in prime time Grey’s Anatomy. Oggi il Grey Sloan Memorial Hospital riapre dopo il periodo di “ferie” ma anche un altro ospedale apre i battenti per raccontare le storie dei pazienti e quelle di medici ed infermieri: si tratta del Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta, campo di battaglia della serie The ...

American LIFE/ Su Cielo il film di Sam Mendes : info streaming e trama (oggi - 22 gennaio 2018) : AMERICAN LIFE, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 22 gennaio 2018. Nel cast: John Krasinski e Maya Rudolph, alla regia Sam Mendes. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 19:49:00 GMT)

