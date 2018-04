American Horror Story - Joan Collins nell'ottava stagione e Murphy abbandona il caso Lewinsky per Crime Story : Ryan Murphy non smette mai di stupire il pubblico e i suoi fan con annunci, smentite, ingaggi a sorpresa per tutte le sue serie tv in onda, in lavorazione, future.Sarà sicuramente sorprendente la nuova stagione di American Horror Story, l'ottava, che vedrà l'arrivo nel cast di Joan Collins, l'iconico volto anni '80 di Dynasty attualmente nel cast di The Royals di E! (in Italia su TIMVISION). Il ruolo di Collins come il tema dell'ottava ...

Cast e personaggi di LA To Vegas dal 30 marzo su Fox : Dylan McDermott di American Horror Story pendolare di classe : Ad un paio di mesi di distanza dalla messa in onda Americana, Cast e personaggi di LA To Vegas sbarcano oggi, 30 marzo, in Italia su Fox di Sky con i primi episodi. Pendolari di prima classe, così sono definiti Dylan McDermott e gli altri protagonisti della serie diretta da Lon Zimmet. L'appuntamento con Cast e personaggi di LA To Vegas terranno compagnia al pubblico da venerdì 30 marzo alle 21:50 e così anche nelle prossime settimane. La ...

American Horror Story 8 - Kathy Bates - Sarah Paulson e Evan Peters confermati nel cast : Possiamo iniziare a prepararci, Ryan Murphy sta iniziando a disseminare la rete e i siti USA con le prime indiscrezioni sulla nuova stagione di American Horror Story. Mancano ancora diversi mesi non solo all'inizio delle riprese ma anche alla messa in onda della nuova stagione, che avverrà presumibilmente il prossimo settembre negli USA su FX, in Italia su Fox.Come ogni anno Ryan Murphy comincia con il centellinare le rivelazioni sulla ...

Confermato il ritorno di Kathy Bates in American Horror Story 8 : i primi dettagli sulla nuova stagione e il suo personaggio : Il ritorno di Kathy Bates in American Horror Story 8 è sicuramente la notizia più apprezzata dai fan di Ryan Murphy e delle sue serie. La stagione numero 7, Cult, dedicata alla notte dell'elezione di Donald Trump e alle reazioni che questo evento ha portato, ha sofferto molto della mancanza di una delle muse del folle creatore Americano ma i nuovi episodi, in onda il prossimo autunno, sapranno farsi perdonare? Le prime notizie lasciano ...

American Horror STORY - L'ottava stagione potrebbe avere già un titolo : Un’ambientazione post-apocalittica? potrebbe essere realtà! I fan di AMERICAN HORROR STORY sembrano infatti profondamente convinti di avere scoperto il titolo che andrà a dare un nome all’ottava capitolo dell’antologia ideata da Ryan Murphy. I dettagli e le fonti, tuttavia, al momento non sono del tutto fondati.Secondo alcune indiscrezioni, nel mese corrente sarebbe stato registrato presso la Twenty Century Fox, produttrice e distributrice dello ...

American Horror Story fa paura : una coppia acquista la casa degli Harmon ma è presa d’assalto - da chi? : Fantasmi o fan? Qualcuno disturba la quiete della coppia che ha acquistato la casa degli Harmon, location della prima stagione di American Horror Story. Quando arrivò la notizia che la struttura fosse in vendita in molti hanno ironizzato sul fatto che chi avrebbe fatto la follia di acquistarla, non sarebbe rimasto tranquillo a lungo in quelle quattro mura e così è stato. Sembra che ad infastidire la coppia non siano i fantasmi degli Harmon o ...