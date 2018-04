Ambiente | clima ed economia | parte il progetto europeo SOCLIMPACT per le isole

Ambiente - WWF : dai cambiamenti climatici una grave minaccia per api e altri impollinatori : Una delle spie degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale è la drammatica diminuzione delle api domestiche e selvatiche. Dopo l’uso massiccio dei pesticidi i cambiamenti climatici rappresentano una delle maggiori minacce per gli impollinatori, da cui dipende oltre il 70% della produzione agricola per la nostra alimentazione. Un primo segnale arriva dalla produzione di miele. Secondo i dati forniti da dagli ...

L’Ambiente in Italia : clima pazzo - meno emissioni e più rifiuti : I dati presentati oggi alla Camera dei deputati dall’istituto ambientale pubblico e dalle agenzie territoriali fanno il punto sulla situazione degli ecosistemi nel paese

Clima : 14 ministri Ambiente Ue - 20% prossimo bilancio contro cambiamenti. : "I nuovi investimenti dovrebbero essere compatibili con una transizione verso la riduzione delle emissioni necessaria per la nostra economia al fine di evitare asset bloccati nel lungo termine", ...

Clima : 14 ministri dell’Ambiente Ue - il 20% del prossimo bilancio contro i cambiamenti : L’Unione europea dovrebbe spendere almeno il 20% del suo bilancio futuro per combattere i cambiamenti Climatici e tutte le spese in generale devono essere in linea con gli obiettivi Climatici. Questi i contenuti di una lettera inviata alla Commissione europea da 14 ministri dell’Ambiente. Si prevede che la Commissione presenti la sua proposta per il bilancio Ue a lungo termine post 2020 a maggio. La proposta costituirà la base dei ...

La scienza al voto - accordo multipartisan per l Ambiente Contro smog e cambiamenti climatici' : ... risponde Antonello Pasini , ricercatore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR e coordinatore del Comitato scientifico di La scienza al voto . 'La nostra proposta è stata sottoscritta ...

Ambiente - ministro Lorenzin : il cambiamento climatico “va affrontato - è un tema ineludibile” : “Il cambiamento climatico va affrontato, è un tema ineludibile e la capacità di controllare il sistema idrico, fare bacini idrici in modo da raccogliere acqua, diventa ormai un’emergenza“: queste le parole del ministro della salute Beatrice Lorenzin, oggi presso la sede di Confagricoltura di Modena. “In questi giorni avevamo l’allarme degli agricoltori di Piacenza, che erano in una situazione di siccita’ ...

Elezioni - scienziati : i partiti sottoscrivano un accordo trasversale su Ambiente e clima : “La Scienza al Voto“, il comitato costituito da 19 scienziati italiani che si occupano di cambiamenti climatici e ambiente, lancia un appello in occasione delle Elezioni: chiede un accordo trasversale a tutti i partiti su salvaguardia del territorio, attività produttive, salute e sicurezza dei cittadini dai pericoli dei cambiamenti climatici. Il comitato ha proposto che tutti i partiti si impegnino, fin da prima delle Elezioni, a ...

Ambiente : piantato un milione di alberi per compensare la posizione di Trump sul clima : In tutto il pianeta è stato già piantato un milione di alberi per compensare le emissioni generate dalla “stupidità monumentale” di Donald Trump in ambito climatico: l’iniziativa è della “Trump Forest“, lanciata l’anno scorso. L’obiettivo è piantare 10 miliardi di alberi per neutralizzare la posizione del presidente degli Stati Uniti di negazione dei cambiamenti climatici. Il primo milione di alberi è ...

Clima - l'appello degli scienziati alle forze politiche : 'Ambiente punto imprescindibile per il futuro del Paese' : ... fissato indicativamente per domenica 18 febbraio, alle 17, alla Città dell'Altra Economia di Roma. ' Confidiamo nella mobilitazione dell'opinione pubblica - aggiunge Pasini - che può intervenire ...

Ambiente - Coldiretti : mango e avocado diventano tricolore con il cambiamento climatico : Con i cambiamenti climatici in atto sono arrivate anche le coltivazioni di mango e avocado Made in Italy, insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane. E’ quanto afferma la Coldiretti, nel commentare le new entry nel nuovo paniere dei prezzi Istat. Con la tendenza al surriscaldamento si e’ verificato nel tempo, infatti, un significativo spostamento della zona di coltivazione tradizionale di alcune ...

Ambiente - Coldiretti : mango e avocado diventano tricolore con il cambiamento climatico : Con i cambiamenti climatici in atto sono arrivate anche le coltivazioni di mango e avocado Made in Italy, insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane. E’ quanto afferma la Coldiretti, nel commentare le new entry nel nuovo paniere dei prezzi Istat. Con la tendenza al surriscaldamento si e’ verificato nel tempo, infatti, un significativo spostamento della zona di coltivazione tradizionale di alcune ...

Ambiente : togliere CO2 dall’atmosfera non eviterà i cambiamenti climatici : Esperti del Consiglio consultivo scientifico delle accademie europee hanno rilevato che i sistemi in grado di rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera non sono d’aiuto contro i cambiamenti climatici, in quanto la loro azione non ha la portata necessaria a fermare il global warming. Le “Net“, le tecnologie per le emissioni negative, non sarebbero quindi efficaci quanto il taglio delle emissioni: in un nuovo ...

Ambiente - Torino : tavolo per definire la strategia contro i cambiamenti climatici : La Città di Torino costituisce un tavolo di lavoro interassessorile sui cambiamenti climatici per esaminare le misure esistenti e le eventuali buone pratiche già avviate, predisporre un Piano operativo di mitigazione e adattamento e curarne l’aggiornamento e coordinare azioni al fine di adattare le proprie politiche di gestione del territorio alle possibili situazioni di crisi provocate da eventi che non possono più essere considerati ...

Ambiente - Eurispes : il 77 - 5% degli italiani teme i cambiamenti climatici : Quasi otto italiani su dieci (77,5%) temono i cambiamenti climatici: lo ha rilevato il Rapporto Italia 2018 dell’Eurispes, incentrato sulla sensibilità ambientale. Negli ultimi dieci anni, tra il 2008 e il 2018, i timori derivanti dalle notizie sui cambiamenti climatici, pur restando largamente condivisi, sono complessivamente diminuiti: dall’81,5% del 2008 al 77,5% del 2018 di chi si sente ‘molto’ e ...