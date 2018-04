Allerta valanghe | pericolo ‘3 marcato’ sulle montagne lombarde 

Allerta Meteo Veneto : temporali e neve in arrivo - criticità idrogeologica e rischio valanghe : Tra oggi pomeriggio e sabato sono previste precipitazioni più diffuse sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Quantitativi anche consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti in montagna. Il limite della neve sarà intorno a 1500-1800 m. venerdì, in abbassamento sabato fino a 1100-1300 m. Sulla base della situazione Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della ...

Allerta meteo Lombardia : confermato il codice arancione per rischio valanghe : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di conferma di moderata criticità (codice arancione), la numero 31, per rischio valanghe, con decorrenza dalla mezzanotte della passata domenica 11, sulle zone omogenee 12 (Retiche occidentali, province Como e Sondrio); 13 (Retiche centrali, provincia Sondrio); 14 (Retiche orientali, ...

Allerta meteo Veneto : rischio valanghe su tutto il territorio montano : Allerta per rischio valanghe in Veneto. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato “la fase operativa di attenzione per rischio valanghe su tutto il territorio montano, riconfigurabile a livello locale in stato di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza“. Il manto nevoso, infatti – spiega il centro funzionale – si è notevolmente ...

Allerta Meteo Lombardia : codice arancione per rischio valanghe : Sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Sma, la sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di moderata criticità (codice arancione) per rischio valanghe a partire dalla mezzanotte sulle zone omogenee 12 (Retiche occidentali, province Como e Sondrio); 13 (Retiche centrali, provincia Sondrio); 14 (Retiche orientali, province Brescia e Sondrio); 15 (Adamello, provincia Brescia) e 54 ...

Allerta meteo Lombardia : rischio valanghe di piccola e media entità : Sulle Alpi lombarde persistono deboli strati di neve e, pertanto, “su alcuni pendii ripidi sono possibili distacchi di piccole e medie valanghe” anche con il passaggio di un solo sci-alpinista. Il bollettino diffuso oggi pomeriggio dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia con sede a Bormio (Sondrio) avverte che sulle Alpi Retiche, sulle Alpi Orobie Centrali e sul gruppo montuoso dell’Adamello il pericolo ...

Allerta Meteo Italia - adesso è allarme maltempo : le piogge e il caldo aumentano il rischio di valanghe - frane e alluvioni : 1/9 La piena del fiume Arno a Firenze ...

Ancora neve a Milano - Allerta in Liguria Sulle Alpi pericolo valanghe meteo|Video : Allarme slavine di livello 3 su una scala di 5. Atteso un rialzo termico per domani: urne con il sole al Nord, ma nel pomeriggio peggiora e minaccia pioggia, come al Centro e in Sardegna. Tempo variabile al Sud

Valanghe Emilia-Romagna : Allerta “gialla” sull’Appennino Occidentale - Centrale e Romagnolo : allerta “gialla” per la giornata di domani relativamente al rischio di Valanghe sull’Appennino Occidentale, Centrale e Romagnolo: secondo il bollettino Valanghe emesso dal servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri il pericolo, in Emilia-Romagna, risulta essere marcato a causa della neve bagnata e della pioggia sul manto nevoso con conseguente appesantimento e perdita di resistenza della neve fresca. “Il manto ...

Allerta meteo Piemonte : rischio gelicidio e valanghe : Nuova Allerta meteo in Piemonte: essa riguarda ora soprattutto il fenomeno della pioggia congelante e della valanghe sulle Alpi. Il ‘gelicidio‘ sarà un’insidia soprattutto domani mattina – avverte Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) – nel suo bollettino di Allerta meteoidrologica. Il pericolo valanghe, dopo le ultime abbondanti nevicate, salirà al grado “forte” (4 sulla scala che arriva ...

Allerta meteo Friuli : pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie : pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie e sul monte Canin e moderato sulle Alpi Carniche e PreAlpi. Lo riporta il bollettino regionale. sulle Alpi Giulie il problema valanghivo principale è costituito dagli accumuli da vento, presenti sopra i 1.700 metri in tutte le esposizioni, che attualmente sono meno evidenti a causa delle deboli nevicate dei giorni scorsi. Al di sotto degli accumuli si sono formati strati deboli che contribuiscono a ...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie : pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin in Friuli Venezia Giulia. Lo comunica il bollettino regionale. I forti venti da N-NE dei giorni scorsi hanno fortemente rimaneggiato il manto nevoso creando nuovi accumuli in tutte le esposizioni, ma in particolare in quelle che vanno da sud-est a nord-ovest, passando per il sud. Le temperature si mantengono ancora ampiamente sotto lo zero e ciò favorisce la formazione di strati ...

Allerta valanghe - sconsigliato escursionismo e fuoripista : L'Aquila - Si è riunita, alla stazione di Fonte Cerreto, la Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanghe dopo la nevicata di ieri. "La Commissione - ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi - è stata chiamata a esprimersi in merito all'emanazione di eventuali provvedimenti di competenza sindacale. In particolare, sulla base delle legge regionale per la previsione e prevenzione del ...

Maltempo - Allerta valanghe : chiusi il traforo e il valico per la Francia : Per l’alto rischio valanghe, Anas e le autorita’ francesi hanno disposto oggi pomeriggio la chiusura della statale della Val Roja, nel tratto tra Limone Piemonte e il colle di Tenda. Altissimo il rischio valanghe anche nel primo tratto in territorio francese. Chiuso anche il colle della Maddalena, sempre nel Cuneese, per una valanga che si e’ staccata nel tratto tra Argentera e il confine francese. Domani mattina era gia’ ...