Allegra | “CR7 nuovo simbolo figure panini? Tentazione c’è stata…”

(Di mercoledì 4 aprile 2018) “Cristiano Ronaldodella? Devo ammettere che, appena vista la rovesciata, una suggestione c’è stata. Ci siamo scambiati alcuni messaggi tra i membri del management e non escludo che possa esserci un omaggio celebrativo, in una nostra prossima produzione, per un gesto così bello”. Antonio, direttore Mercato Italia, Figurine e Card della, ai microfoni di Radio 24 si esprime così sulla proposta provocatoria di sostituire lo storico logo della multinazionale delle figurine, raffigurante una rovesciata di Carlo Parola con la maglia della Juve negli anni Cinquanta, con un altro raffigurante la nuova prodezza del fuoriclasse portoghese nella sfida di ieri tra i bianconeri e il Real Madrid. “Da appassionato di calcio sono rimasto estasiato – spiegariferendosi al gol del 2-0 siglato in acrobazia da CR7- mentre da manager ...