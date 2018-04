Alla scoperta di Lisbona | fra tram e baccalà

Archeologia - “Esploratori delle Ere Preistoriche” : Alla scoperta dei segreti più affascinanti del nostro pianeta : 1/7 ...

La strada "indie AAA" di Hellblade : Alla scoperta di un successo che ha molto da insegnare : Hellblade: Senua's Sacrifice è un gioco che ha fatto discutere parecchio sin dal suo annuncio e che una volta arrivato sul mercato ha convinto buona parte della critica e dei giocatori che l'hanno provato con mano (date un'occhiata alla nostra recensione). Uno degli aspetti più interessanti del progetto è la sua natura di indie AAA.Si tratta di un'idea di Ninja Theory: coniugare i valori produttivi di un AAA con un budget limitato. Impossibile? ...

Alla scoperta dell’Audi A3 Sportback : Presentata come concorrente della Volkswagen Golf, l’Audi A3 Sportback rappresenta una novità per il modello, visto che mancava nella prima serie, e rientra nel segmento premium: una vettura spaziosa e con una dotazione di sicurezza completa, ideale per chi vuol godersi un’esperienza di guida unica. Le finiture curate in ogni dettaglio sono il punto di forza di questa cinque porte dal prezzo tutto sommato elevato ma giustificato, ...

RaiUno - Bevilacqua e il cardinal Comastri Alla scoperta della Basilica di San Pietro : Un viaggio emozionante ed esclusivo attraverso i tesori creati in cinque secoli di storia, fede e arte. È questo lo spettacolo straordinario che Osvaldo Bevilacqua, guidato dal cardinal Angelo ...

TV - Rai5 : “I segreti dell’Hermitage” - Alla scoperta di uno dei musei più grandi del mondo : Tesori inestimabili e un esercito di devoti curatori: l’Hermitage di San Pietroburgo è uno dei musei più prestigiosi e più grandi del mondo. I suoi capolavori, dai cammei di Caterina la Grande, alla Venere di Tauride, al ‘Ragazzo Accovacciato’ attribuito a Michelangelo, sono i protagonisti del documentario “I segreti dell’Hermitage”, film-evento realizzato per i primi 250 anni del museo che Rai Cultura propone lunedì 2 aprile ...

Alla scoperta dell’Audi A3 Sportback : Presentata come concorrente della Volkswagen Golf, l’Audi A3 Sportback rappresenta una novità per il modello, visto che mancava nella prima serie, e rientra nel segmento premium: una vettura spaziosa e con una dotazione di sicurezza completa, ideale per chi vuol godersi un’esperienza di guida unica. Le finiture curate in ogni dettaglio sono il punto di forza di questa cinque porte dal prezzo tutto sommato elevato ma giustificato, ...

“Il Mistero dei Capolavori perduti” : un viaggio Alla scoperta del passato su Sky arte HD a partire dal 5 Aprile : Dove finisce l’originale e dove inizia il concetto di copia? Che cos’è un’opera prima e cosa una sua riproduzione? Grazie a un progetto internazionale realizzato da Sky arteHub e co-prodotto a Ballandi Arts dal 5 Aprile avremmo la possibilità di conoscere alcune opere d’arte perdute, la loro storia e soprattutto la loro ri-materializzazione. Dopo l’operazione “Caravaggio”, documentario dedicato alla ri-materializzazione dell’opera ...

RAI 1 * LINEA VERDE VA IN CITTà : Nella puntata di sabato 31 marzo i conduttori Masi e Giallonardo andranno Alla scoperta di Livorno - : Ma se il nome di Livorno è conosciuto in tutto il mondo lo si deve soprattutto a una gallina. Infatti, le galline livornesi, apprezzatissime ovaiole diffuse negli Usa come nel Regno Unito, da qualche ...

Turismo - Pasqua : oltre 600mila camperisti in Italia - boom nei prossimi ponti Alla scoperta dei nostri borghi e dell’artigianato Made in Italy : Anche quest’anno si prevede una Pasqua all’insegna del Turismo in Libertà, complici i segnali di netta ripresa che hanno interessato il settore nel 2017 e un inizio di 2018 ancora in positivo, perfettamente in linea col mercato europeo. Le stime di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper prevedono che saranno infatti circa 400.000 gli Italiani e 200.000 gli stranieri che quest’anno sceglieranno questa tipologia di viaggio per le vacanze ...

God of War ci porta Alla scoperta della mitologia norrena in cinque nuovi video : Con il mese di aprile ormai alle porte e l'uscita di God of War che si avvicina a grandi passi, Sony continua il proprio focus su una delle esclusive PS4 più importanti di questo 2018, un titolo sicuramente chiave per tutta la compagnia, per Santa Monica Studios e per il futuro delle avventure di Kratos.Come ormai saprete il gioco è ambientato in una mitologia completamente diversa da quella dei giochi precedenti dato che si passa dalla ...

“Scusate - vado a casa”. Bella e sorridente - sparisce di colpo nel nulla - senza spiegare. Poi una scoperta orribile - che ha fatto venire a gAlla i segreti dietro l’esistenza - apparentemente perfetta - di questa 39enne : Una vita felice, un lavoro che le piaceva e che affrontava sempre con passione e dedizione, il sorriso sempre stampato sulle labbra e una vitalità contagiosa che l’aveva resa apprezzatissima dai suoi clienti. Regan Collinson, 39 anni, era sembrata ad amici e parenti una ragazza solare e spensierata. Ma il destino si era accanito contro di lei in maniera feroce negli ultimi mesi e alla fine lei, che lavorava in un salone di bellezza, ...

Pasqua e Pasquetta ideali per le gite fuoriporta nella Natura che circonda A58-TEEM : ecco gli itinerari Alla scoperta di cicogne - oasi e sagre [GALLERY] : 1/23 ...

Bell'Italia torna a Ravenna : quattro giorni Alla scoperta della cultura enogastronomica italiana : Attraverso degustazioni, mostre mercato e spettacoli, il pubblico diviene il protagonista di questo viaggio alla scoperta della straordinaria ricchezza che conserva la produzione agro alimentare ...

Fifa 18 TOTW 28 : Alla scoperta della Squadra della Settimana n°28! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 28° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Ricordiamo che, vista la pausa nei campionati maggiori, questo TOTW include sopratutto i giocatori che si sono messi in evidenza nelle amichevoli delle nazionali che si sono disputate […] L'articolo Fifa 18 TOTW 28: alla scoperta della Squadra ...